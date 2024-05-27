Джамала втретє стала мамою — щемливе фото
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Джамала втретє стала мамою — щемливе фото

Джамала

Відома українська співачка Джамала народила третю дитину. Зірка сцени та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика. 

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся.

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.

Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий, — поділилася артистка.

Що відомо про новий кліп Джамали

Виконавиця зізналася, що почала записувати пісню, коли була при надії. У кліпі артистка показала свій вагітний животик і постала у ніжному образу серед квітів.

Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі, — написала під відео Джамала.

Режисером кліпу став Павло Буряк. Як він розповів, з першого погляду відео може здатися простим, але водночас воно глибоке та насичене символізмом. Режисер намагався показати чуттєвість Джамали.

У відео ми хотіли відтворити слова пісні, перенести музичний ритм на відео за допомогою декількох сюжетних ліній. І мені здається, що це вдалося. Хотілося показати, як змінюється простір, залежно від руху героїв — від світлого до темного, від замкнутого до більш відкритого, а також поєднати це з ніжністю Jamala через образи та сет з квітами. Через цей монументалізм постаті, який є у Джамали, де вона як жінка, як мати, як дружина, як певна яскрава героїня нашого часу, країни, вона транслює такі думки, — розповів Павло.

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Категорія
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