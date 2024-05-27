Джамала в третий раз стала мамой — трогательное фото
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Джамала в третий раз стала мамой — трогательное фото

Джамала
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Известная украинская певица Джамала родила третьего ребенка. Звезда сцены и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика.

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка.

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.

Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а потом уже можно в роддом, — поделилась артистка.

Что известно о новом клип Джамалы

Исполнитель призналась, что начала записывать песню, когда была при надежде. В клипе артистка показала свой беременный животик и предстала у нежного образа среди цветов.

Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: будь то любовь к мужчине или ребенка. В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе, — написала под видео Джамала.

Режиссером клипа стал Павел Буряк. Как он рассказал, с первого взгляда видео может показаться простым, но в то же время оно глубоко и насыщено символизмом. Режиссер пытался показать чувственность Джамалы.

В видео мы хотели воспроизвести слова песни, перенести музыкальный ритм на видео с помощью нескольких сюжетных линий. И мне кажется, что это удалось. Хотелось показать, как меняется пространство, в зависимости от движения героев — от светлого до темного, от замкнутого до более открытого, а также соединить это с нежностью Jamala через образы и сет с цветами. Из-за этого монументализма фигуры, которая есть в Джамали, где она как женщина, как мать, как жена, как определенная яркая героиня нашего времени, страны, она транслирует такие мысли, — рассказал Павел.

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