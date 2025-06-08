Джаред Лето опинився в центрі гучного секс-скандалу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джаред Лето опинився в центрі гучного секс-скандалу

У Джареда Лето знову серйозні проблеми
Джерело:  online.ua

Одразу 9 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях відомого американського актора та фронтмена гурту 30 Seconds to Mars Джареда Лето.

Головні тези:

  • Жінки запевняють, що артист завжди мав потяг до неповнолітніх.
  • Представники Лето наразі все заперечують.

У Джареда Лето знову серйозні проблеми

Згідно з даними видання Air Mail, дев'ятеро жінок не побоялися розповісти жахаючу правду про співака.

Постраждалі стверджують, що Джаред неналежно поводився з ними.

Окрім того, наголошується, що тоді вони були у підлітковому віці.

Згідно з даними ЗМІ, першою на публічне зізнання про домагання Лето наважилася ді-джейка Еллі Тейлз.

Вона заявила, що співак напав на неї, коли їй було 17 років. 

Ти не почуваєшся в Лос-Анджелесі, поки Джаред Лето не спробує нав'язати тобі себе за лаштунками у кілті і сніговій шапці. Він знав про мій вік, але йому було байдуже, — написала вона.

Зі схожими звинуваченнями виступила ще одна жінка, однак вона не захотіла розкривати своє ім'я.

Остання стверджує, що Лето зустрівся з нею, коли їй було 16. Все почалося з дружнього спілкування, яке потім набуло сексуального характеру.

Що важливо розуміти, представник зірки вже відреагував на заяви жінок. Він спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях.

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