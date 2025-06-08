Джаред Лето опинився в центрі гучного секс-скандалу

Одразу 9 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях відомого американського актора та фронтмена гурту 30 Seconds to Mars Джареда Лето.
Головні тези:
- Жінки запевняють, що артист завжди мав потяг до неповнолітніх.
- Представники Лето наразі все заперечують.
У Джареда Лето знову серйозні проблеми
Згідно з даними видання Air Mail, дев'ятеро жінок не побоялися розповісти жахаючу правду про співака.
Постраждалі стверджують, що Джаред неналежно поводився з ними.
Окрім того, наголошується, що тоді вони були у підлітковому віці.
Згідно з даними ЗМІ, першою на публічне зізнання про домагання Лето наважилася ді-джейка Еллі Тейлз.
Вона заявила, що співак напав на неї, коли їй було 17 років.
Зі схожими звинуваченнями виступила ще одна жінка, однак вона не захотіла розкривати своє ім'я.
Остання стверджує, що Лето зустрівся з нею, коли їй було 16. Все почалося з дружнього спілкування, яке потім набуло сексуального характеру.
Що важливо розуміти, представник зірки вже відреагував на заяви жінок. Він спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях.
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