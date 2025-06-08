Джаред Лето опинився в центрі гучного секс-скандалу

У Джареда Лето знову серйозні проблеми

Згідно з даними видання Air Mail, дев'ятеро жінок не побоялися розповісти жахаючу правду про співака.

Постраждалі стверджують, що Джаред неналежно поводився з ними.

Окрім того, наголошується, що тоді вони були у підлітковому віці.

Згідно з даними ЗМІ, першою на публічне зізнання про домагання Лето наважилася ді-джейка Еллі Тейлз.

Вона заявила, що співак напав на неї, коли їй було 17 років.

Ти не почуваєшся в Лос-Анджелесі, поки Джаред Лето не спробує нав'язати тобі себе за лаштунками у кілті і сніговій шапці. Він знав про мій вік, але йому було байдуже, — написала вона. Поширити

Зі схожими звинуваченнями виступила ще одна жінка, однак вона не захотіла розкривати своє ім'я.

Остання стверджує, що Лето зустрівся з нею, коли їй було 16. Все почалося з дружнього спілкування, яке потім набуло сексуального характеру.