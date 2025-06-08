Джаред Лето оказался в центре громкого секс-скандала

Сразу 9 женщин обвинили в сексуальных притязаниях известного американского актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето.
Главные тезисы
- Женщины уверяют, что артист всегда имел тягу к несовершеннолетним.
- Представители Лето все отрицают.
У Джареда Лето снова серьезные проблемы
Согласно данным издания Air Mail, девять женщин не побоялись рассказать правду о певце.
Пострадавшие утверждают, что Джаред ужасно обращался с ними.
Кроме того, указано, что тогда они были в подростковом возрасте.
Согласно данным СМИ, первой на публичное признание о домогательствах Лето отважилась ди-джейка Элли Тейлз.
Она заявила, что певец напал на нее, когда ей было 17 лет.
Со схожими обвинениями выступила еще одна женщина, однако она не захотела раскрывать свое имя.
Последняя утверждает, что Лето встретился с ней, когда ей было 16. Все началось с дружеского общения, которое затем приобрело сексуальный характер.
Что важно понимать, представитель звезды уже отреагировал на заявления женщин. Он опровергает обвинения в сексуальных домагательствах.
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