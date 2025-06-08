Джаред Лето оказался в центре громкого секс-скандала

У Джареда Лето снова серьезные проблемы

Согласно данным издания Air Mail, девять женщин не побоялись рассказать правду о певце.

Пострадавшие утверждают, что Джаред ужасно обращался с ними.

Кроме того, указано, что тогда они были в подростковом возрасте.

Согласно данным СМИ, первой на публичное признание о домогательствах Лето отважилась ди-джейка Элли Тейлз.

Она заявила, что певец напал на нее, когда ей было 17 лет.

Ты не чувствуешь себя в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попробует навязать тебе себя за кулисами и в снежной шапке. Он знал о моем возрасте, но ему было все равно, — написала она. Поделиться

Со схожими обвинениями выступила еще одна женщина, однако она не захотела раскрывать свое имя.

Последняя утверждает, что Лето встретился с ней, когда ей было 16. Все началось с дружеского общения, которое затем приобрело сексуальный характер.