Джастін Тімберлейк повертається на сцену після арешту

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк, продовжуючи відновлюватися після арешту за водіння в стані алкогольного сп'яніння (DWI) у Гемптоні, вирішив провести день, граючи в гольф у Нью-Йорку.

Джастіна Тімберлейка арештували за водіння в стані алкогольного сп'яніння

Хітмейкер "Mirrors", який разом із дружиною Джесікою Біл вирішив рухатися далі після інциденту, нещодавно виступав два вечори поспіль на арені Madison Square Garden в рамках свого світового туру Forget Tomorrow.

Минулого тижня зірку заарештували після вечірки з друзями в American Hotel у Саг-Харборі. Тімберлейк стверджував, що за вечір випив лише один напій.

Тімберлейка бачили, коли він прогулювався вулицями Нью-Йорка разом із іншою людиною, яка несла сумку для гольфу. Джастін був одягнений у вінтажну футболку з логотипом Grateful Dead та сині шорти. Він також був у білих шкарпетках та кросівках, а на голові у нього була синя кепка.

Джастін Тімберлейк

Співак мав на плечі сумку через плече, щоб тримати необхідні речі під час прогулянки. Для завершення образу батько двох дітей додав окуляри від сонця.

Джастін Тімберлейк повертається на сцену

Цими вихідними він виступатиме у Бостоні на арені TD Garden, а потім відправиться до інших міст США, таких як Балтимор і Клівленд.

Наступного місяця, у липні, розпочнуться міжнародні виступи, зокрема у Польщі, Німеччині, Англії, Данії та Франції. Світовий тур завершиться цього року 20 грудня у Канзас-Сіті, незадовго до Різдва.

Тімберлейк продовжує своє життя після нещодавнього арешту за DWI, який стався у Гемптоні 10 днів тому. Помітно, що він повернувся на сцену вперше після арешту в Чикаго минулого тижня.

Незважаючи на інцидент, і Джастін, і його дружина Джессіка, з якою він одружився у 2012 році, вирішили залишити суперечку позаду.

Вони забули про арешт. Вони вірять своїй юридичній команді та продовжують зосереджуватися на роботі та родині, — розповів джерело виданню People. Поширити

Тімберлейк також поділився відео зі своєю дружиною та командою, які брали участь у "дегустації шведських цукерок" за кулісами у середу.