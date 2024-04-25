Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров представили спільний трек "Барабан" — відео
Категорія
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Дата публікації

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров представили спільний трек "Барабан" — відео

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров
Джерело:  online.ua

Поки українці намагаються з'ясувати, хто ж насправді ховається за образом загадкової співачки Klavdia Petrivna, артистка продовжує активно записувати нові композиції. Цього разу вона здивувала неочікуваним дуетом з Артемом Пивоваровим.

Що відомо про спільний трек Klavdia Petrivna та Артема Пивоварова

Презентація композиції відбулася 25 квітня. За лічені години її прослухали 50 тисяч людей.

Варто звернути увагу на те, що трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Автори не приховують, що надихнулися віршем "Барабан печалі", написаним українським поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження".

Ще одним цікавим фактом є те, що фанати мали змогу почути пісню "Барабан" ще до релізу.

Це сталося під час великих сольних концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві.

Саме тоді українці почули, як Klavdia Petrivna співає наживо на сцені, однак не побачили її обличчя.

Спільний виступ артистів миттєво завірусився в соціальних мережах, а шанувальники ніяк не могли дочекатися офіційного релізу.

Як українці відреагували на спільний трек Klavdia Petrivna та Артема Пивоварова:

  • Одна пісня краща за іншу. Це неймовірний талант. Дякую Артему за його внесок в українську музику, популяризацію її та просвітницьку діяльність. А його виконання, вокал, стиль неповторний!;

  • Пісня, ще й вийти не встигла, а вже стала хітом А ваш з Клавдією дует став найкращим за цю весну;

  • Неймовірно! Я зараз знаходжуся у Британії і дала послухати своїм друзям, британцям, їм дуже сподобалося, і вже від самого ранку в нашому офісі лунає ця пісня. І просто зараз всі співають: "Бий, бий барабан”;

  • Величезна подяка за таку актуалізацію української поезії! Хтось її чує вперше, хтось читав-перечитував десятки разів, а тепер — почують мільйони. Почують, як пісню! Дякую;

  • Як же вони разом запалюють, та водночас зачаровують. Яка це нестримна енергія! Вітаю Артема Пивоварова та Клавдію Петрівною зі спільною прем'єрою;

  • Мабуть, краще популяризувати несправедливо забуті імена українського безжально розстріляного відродження уже неможливо. Браво всім причетним! Браво талантам! Браво Україні!

Фото: скриншот

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