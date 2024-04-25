Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров представили спільний трек "Барабан" — відео

Презентація композиції відбулася 25 квітня. За лічені години її прослухали 50 тисяч людей.

Варто звернути увагу на те, що трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Ще одним цікавим фактом є те, що фанати мали змогу почути пісню "Барабан" ще до релізу.

Це сталося під час великих сольних концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві.

Саме тоді українці почули, як Klavdia Petrivna співає наживо на сцені, однак не побачили її обличчя.

Спільний виступ артистів миттєво завірусився в соціальних мережах, а шанувальники ніяк не могли дочекатися офіційного релізу.

Одна пісня краща за іншу. Це неймовірний талант. Дякую Артему за його внесок в українську музику, популяризацію її та просвітницьку діяльність. А його виконання, вокал, стиль неповторний!;

Пісня, ще й вийти не встигла, а вже стала хітом А ваш з Клавдією дует став найкращим за цю весну;

Неймовірно! Я зараз знаходжуся у Британії і дала послухати своїм друзям, британцям, їм дуже сподобалося, і вже від самого ранку в нашому офісі лунає ця пісня. І просто зараз всі співають: "Бий, бий барабан”;

Величезна подяка за таку актуалізацію української поезії! Хтось її чує вперше, хтось читав-перечитував десятки разів, а тепер — почують мільйони. Почують, як пісню! Дякую;

Як же вони разом запалюють, та водночас зачаровують. Яка це нестримна енергія! Вітаю Артема Пивоварова та Клавдію Петрівною зі спільною прем'єрою;