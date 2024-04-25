Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров представили совместный трек "Барабан" — видео

Презентация композиции прошла 25 апреля. За считанные часы ее прослушали 50 тысяч человек.

Следует обратить внимание на то, что трек вышел в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты".

Еще одним интересным фактом является то, что фанаты могли услышать песню "Барабан" еще до релиза.

Это произошло во время больших сольных концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта в Киеве.

Именно тогда украинцы услышали, как Klavdia Petrivna поет вживую на сцене, однако не увидели ее лица.

Совместное выступление артистов мгновенно завирусилось в социальных сетях, а поклонники никак не могли дождаться официального релиза.

Одна песня лучше другой. Это невероятный талант. Благодарю Артема за его вклад в украинскую музыку, популяризацию ее и просветительскую деятельность. А его исполнение, вокал, стиль — неповторимы!

Песня, еще и выйти не успела, а уже стала хитом. А ваш с Клавдией дуэт стал лучшим этой весной;

Невероятно! Я сейчас нахожусь в Британии и дала послушать своим друзьям, британцам, им очень понравилось, и уже с самого утра в нашем офисе звучит песня. И прямо сейчас все поют: "Бей, бей барабан";

Огромное спасибо за такую актуализацию украинской поэзии! Кто-то ее слышит впервые, кто-то читал-перечитывал десятки раз, а теперь — услышат миллионы. Услышат, как песню! Спасибо;

Как они вместе зажигают, и одновременно очаровывают. Какая это безудержная энергия! Поздравляю Артема Пивоварова и Клавдию Петровну с совместной премьерой;