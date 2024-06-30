Джастин Тимберлейк возвращается на сцену после ареста

Известный американский певец Джастин Тимберлейк, продолжая восстанавливаться после ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения (DWI) в Хэмптоне, решил провести день, играя в гольф в Нью-Йорке.

Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Хитмейкер "Mirrors", который вместе с женой Джессикой Билл решил двигаться дальше после инцидента, недавно выступал два вечера на арене Madison Square Garden в рамках своего мирового тура Forget Tomorrow.

На прошлой неделе звезду арестовали после вечеринки с друзьями в American Hotel в Саг-Харборе. Тимберлейк утверждал, что за вечер выпил только один напиток.

Тимберлейка видели, когда он прогуливался по улицам Нью-Йорка вместе с другим человеком, несущим сумку для гольфа. Джастин был одет в винтажную футболку с логотипом Grateful Dead и синие шорты. Он тоже был в белых носках и кроссовках, а на голове у него была синяя кепка.

Джастин Тимберлейк

Певец имел на плече сумку через плечо, чтобы держать необходимые вещи во время прогулки. Для завершения образа отец двоих детей добавил очки от солнца.

Джастин Тимберлейк возвращается на сцену

В эти выходные он будет выступать в Бостоне на арене TD Garden, а затем отправится в другие города США, такие как Балтимор и Кливленд.

В следующем месяце, в июле, начнутся международные выступления, в частности, в Польше, Германии, Англии, Дании и Франции. Мировой тур завершится 20 декабря этого года в Канзас-Сити, незадолго до Рождества.

Тимберлейк продлевает свою жизнь после недавнего ареста за DWI, который произошел в Гемптоне 10 дней назад. Примечательно, что он вернулся на сцену впервые после ареста в Чикаго на прошлой неделе.

Несмотря на инцидент, и Джастин, и его жена Джессика, на которой он женился в 2012 году, решили оставить спор позади.

Они забыли об аресте. Они верят своей юридической команде и продолжают сосредотачиваться на работе и семье, – рассказал источник изданию People. Поделиться

Тимберлейк также поделился видео со своей женой и командой, принимавших участие в "дегустации шведских конфет" за кулисами в среду.