Джастін Тімберлейк заявив про боротьбу з важкою хворобою

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк публічно відверто зізнався, що в нього діагностували хворобу Лайма. Артист нагадав, що він не звик ділитися своїми проблемами, однак цього разу вирішив, що варто.

Що відомо про стан Тімберлейка

За словами співака, озираючись назад на гастрольний тур і фестивалі, він захотів трохи поділитися тим, що з ним відбувається.

Серед іншого, я борюся з проблемами зі здоров'ям, — відверто зізнався Джастін. Поширити

Він також наголосив, що робить це не для того, щоб його жаліли:

А щоб пролити світло на те, з чим мені довелося стикатися за лаштунками. Якщо ви самі стикалися з цією хворобою або знаєте когось, хто хворіє, — ви розумієте: жити з цим може бути шалено виснажливо — і фізично, і морально. Поширити

Артист не приховує, що звістка про діагноз його дійсно шокувала.