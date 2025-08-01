Джастін Тімберлейк заявив про боротьбу з важкою хворобою
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джастін Тімберлейк заявив про боротьбу з важкою хворобою

Що відомо про стан Тімберлейка
Джерело:  online.ua

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк публічно відверто зізнався, що в нього діагностували хворобу Лайма. Артист нагадав, що він не звик ділитися своїми проблемами, однак цього разу вирішив, що варто.

Головні тези:

  • Артист зізнався, що звістка про діагноз його шокувала.
  • Він також наголосив, що вирішив не відмовлятися від туру, хоча відчував шалений стрес.

Що відомо про стан Тімберлейка

За словами співака, озираючись назад на гастрольний тур і фестивалі, він захотів трохи поділитися тим, що з ним відбувається.

Серед іншого, я борюся з проблемами зі здоров'ям, — відверто зізнався Джастін.

Він також наголосив, що робить це не для того, щоб його жаліли:

А щоб пролити світло на те, з чим мені довелося стикатися за лаштунками. Якщо ви самі стикалися з цією хворобою або знаєте когось, хто хворіє, — ви розумієте: жити з цим може бути шалено виснажливо — і фізично, і морально.

Артист не приховує, що звістка про діагноз його дійсно шокувала.

Але хоча б стало зрозуміло, чому я міг вийти на сцену і відчувати сильний нервовий біль, нестерпну втому або нездужання. Переді мною постав вибір: припинити тур або продовжувати і розбиратися по ходу. Я вибрав друге — радість від виступів для мене набагато важливіша, ніж тимчасовий стрес, який відчуває тіло. Я радий, що не здався, — заявив Джастін.

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