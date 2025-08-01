Джастін Тімберлейк заявив про боротьбу з важкою хворобою

Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлейк публічно відверто зізнався, що в нього діагностували хворобу Лайма. Артист нагадав, що він не звик ділитися своїми проблемами, однак цього разу вирішив, що варто.
Головні тези:
- Артист зізнався, що звістка про діагноз його шокувала.
- Він також наголосив, що вирішив не відмовлятися від туру, хоча відчував шалений стрес.
Що відомо про стан Тімберлейка
За словами співака, озираючись назад на гастрольний тур і фестивалі, він захотів трохи поділитися тим, що з ним відбувається.
Він також наголосив, що робить це не для того, щоб його жаліли:
Артист не приховує, що звістка про діагноз його дійсно шокувала.
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