Джастин Тимберлейк заявил о борьбе с тяжелой болезнью

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк публично откровенно признался, что у него диагностировали болезнь Лайма. Артист напомнил, что он не привык делиться своими проблемами, однако в этот раз решил, что стоит.

Что известно о состоянии Тимберлейка

По словам певца, оглядываясь назад, на гастрольный тур и фестивали, он захотел немного поделиться тем, что с ним происходит.

Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем, — откровенно признался Джастин. Поделиться

Он также подчеркнул, что делает это не для того, чтобы его жалели:

А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами. Поделиться

Артист не скрывает, что известие о диагнозе его действительно шокировало.