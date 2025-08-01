Джастин Тимберлейк заявил о борьбе с тяжелой болезнью
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Шоу-бизнес
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Джастин Тимберлейк заявил о борьбе с тяжелой болезнью

Что известно о состоянии Тимберлейка
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Источник:  online.ua

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк публично откровенно признался, что у него диагностировали болезнь Лайма. Артист напомнил, что он не привык делиться своими проблемами, однако в этот раз решил, что стоит.

Главные тезисы

  • Артист признался, что известие о диагнозе его шокировало.
  • Он также подчеркнул, что решил не отказываться от тура, хотя испытывал стресс.

Что известно о состоянии Тимберлейка

По словам певца, оглядываясь назад, на гастрольный тур и фестивали, он захотел немного поделиться тем, что с ним происходит.

Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем, — откровенно признался Джастин.

Он также подчеркнул, что делает это не для того, чтобы его жалели:

А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами.

Артист не скрывает, что известие о диагнозе его действительно шокировало.

Но хотя бы стало понятно, почему я мог выйти на сцену и испытывать сильную нервную боль, невыносимую усталость или недомогание. Передо мной предстал выбор: прекратить тур или продолжать и разбираться по ходу. Я выбрал второе — радость от выступлений для меня гораздо важнее, чем временный стресс. Я рад, что не сдался, — заявил Джастин.

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