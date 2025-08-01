Джастин Тимберлейк заявил о борьбе с тяжелой болезнью

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк публично откровенно признался, что у него диагностировали болезнь Лайма. Артист напомнил, что он не привык делиться своими проблемами, однако в этот раз решил, что стоит.
Главные тезисы
- Артист признался, что известие о диагнозе его шокировало.
- Он также подчеркнул, что решил не отказываться от тура, хотя испытывал стресс.
Что известно о состоянии Тимберлейка
По словам певца, оглядываясь назад, на гастрольный тур и фестивали, он захотел немного поделиться тем, что с ним происходит.
Он также подчеркнул, что делает это не для того, чтобы его жалели:
Артист не скрывает, что известие о диагнозе его действительно шокировало.
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