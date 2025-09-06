Дженніфер Еністон розкрила секрети ідеального вигляду

Я не збираюся стверджувати, що не роблю лазери чи інші приємні речі. Я, так би мовити, підтримуюсь. Але просто так здатися й дозволити сивині взяти гору — це не про мене. Я думаю, усе починається з того, як ти піклуєшся про своє тіло і де ти зараз знаходишся. Це питання перспективи й ставлення, — пояснила Дженніфер.