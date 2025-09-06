Дженніфер Еністон розкрила секрети ідеального вигляду

Відома голлівудська акторка та зірка серіалів "Друзі Дженніфер Еністон розповіла про процес прийняття віку та старіння, а також догляд за собою.
Головні тези:
- Еністон визнає, що використовує косметичні процедури.
- Однак вона заперечує чутки про пластичні операції.
Еністон не збирається піддаватися старості
Як відверто зізналася зірка, поки вона не планує "віддавати себе сивині".
На цьому тлі Еністон підтвердила, що активно використовує косметичні процедури для збереження своєї краси.
На переконання акторки, секретом "вічного фонтану" молодості є оптимізм і позитивне ставлення до життя:
Що цікаво, акторка Маріон Котіяр заявила журналістам, що саме Еністон надихає її своїм прикладом.
Хоча чутки про пластичні операції Еністон досі ширяться в мережі, акторка їх заперечує.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-