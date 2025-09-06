Дженніфер Еністон розкрила секрети ідеального вигляду
Дженніфер Еністон розкрила секрети ідеального вигляду

Дженніфер Еністон
Джерело:  The Mirror

Відома голлівудська акторка та зірка серіалів "Друзі Дженніфер Еністон розповіла про процес прийняття віку та старіння, а також догляд за собою.

Головні тези:

  • Еністон визнає, що використовує косметичні процедури.
  • Однак вона заперечує чутки про пластичні операції. 

Еністон не збирається піддаватися старості

Як відверто зізналася зірка, поки вона не планує "віддавати себе сивині".

На цьому тлі Еністон підтвердила, що активно використовує косметичні процедури для збереження своєї краси.

На переконання акторки, секретом "вічного фонтану" молодості є оптимізм і позитивне ставлення до життя:

Я не збираюся стверджувати, що не роблю лазери чи інші приємні речі. Я, так би мовити, підтримуюсь. Але просто так здатися й дозволити сивині взяти гору — це не про мене. Я думаю, усе починається з того, як ти піклуєшся про своє тіло і де ти зараз знаходишся. Це питання перспективи й ставлення, — пояснила Дженніфер.

Що цікаво, акторка Маріон Котіяр заявила журналістам, що саме Еністон надихає її своїм прикладом.

Вона змушує мене почуватися добре, коли я думаю про нове десятиліття життя, — зізналася зірка.

Хоча чутки про пластичні операції Еністон досі ширяться в мережі, акторка їх заперечує.

