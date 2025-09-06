Дженнифер Энистон раскрыла секреты своей молодости
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дженнифер Энистон раскрыла секреты своей молодости

Энистон не собирается сдаваться старости
Читати українською
Источник:  The Mirror

Известная голливудская актриса и звезда сериалов "Друзья Дженнифер Энистон рассказала о процессе принятия возраста и старения, а также уходе за собой.

Главные тезисы

  • Энистон признает, что использует косметические процедуры.
  • Однако она отрицает слухи о пластических операциях.

Энистон не собирается сдаваться старости

Как откровенно призналась звезда, пока она не планирует "отдавать себя седине".

На этом фоне Энистон подтвердила, что активно использует косметические процедуры для сохранения своей красоты.

По убеждению актрисы, секретом "вечного фонтана" молодости является оптимизм и позитивное отношение к жизни.

Я не собираюсь утверждать, что не делаю лазеры или другие приятные вещи. Я, так сказать, поддерживаюсь. Но просто так сдаться и позволить седине одержать верх — это не обо мне. Я думаю, все начинается с того, как ты заботишься о своем теле и где ты сейчас находишься. Это вопрос перспективы и отношения, — объяснила Дженнифер.

Что интересно, актриса Марион Котияр заявила журналистам, что именно Энистон вдохновляет ее своим примером.

Она заставляет меня чувствовать себя хорошо, когда я думаю о новом десятилетии жизни, — призналась звезда.

Хотя слухи о пластических операциях Энистон до сих пор ходят в сети, актриса их отрицает.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?