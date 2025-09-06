Дженнифер Энистон раскрыла секреты своей молодости

Известная голливудская актриса и звезда сериалов "Друзья Дженнифер Энистон рассказала о процессе принятия возраста и старения, а также уходе за собой.
Главные тезисы
- Энистон признает, что использует косметические процедуры.
- Однако она отрицает слухи о пластических операциях.
Энистон не собирается сдаваться старости
Как откровенно призналась звезда, пока она не планирует "отдавать себя седине".
На этом фоне Энистон подтвердила, что активно использует косметические процедуры для сохранения своей красоты.
По убеждению актрисы, секретом "вечного фонтана" молодости является оптимизм и позитивное отношение к жизни.
Что интересно, актриса Марион Котияр заявила журналистам, что именно Энистон вдохновляет ее своим примером.
Хотя слухи о пластических операциях Энистон до сих пор ходят в сети, актриса их отрицает.
