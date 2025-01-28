Дженніфер Еністон відреагувала на чутки про роман із Бараком Обамою

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон заперечила дані ЗМІ про те, що в неї близькі стосунки із колишнім президентом США Бараком Обамою.

Еністон не підтвердила чутки про свій новий роман

Зірка серіалу “Друзі” була вимушена відповісти на гострі запитання під час шоу Джиммі Кіммела.

Журналіст звернув увагу на те, що 61-річна Мішель Обама почала уникати товариства свого чоловіка.

До прикладу, колишня перша леді проігнорувала інавгурацію Дональда Трампа і не прийшла на прощання з Джиммі Картером, де були присутні решта президентів США, які нині живуть, із дружинами.

Чутки про те, що Дженніфер Еністон закрутила роман з одруженим колишнім президентом Бараком Обамою почили ширитися після того стало відомо, що він із Мішель опинилися на межі розлучення.

- Отже, правда про Джен і Барака в тому, що ніякої правди немає? — запитав Джиммі Кіммел.

- Я зустрічалася з ним [Обамою] один раз. Я знаю Мішель більше, ніж його, — відповіла акторка.

- Чи є правда про вас із Мішель?

- Це неправда, — сказала вона з усмішкою.

Що відомо про родину Обами

Барак і Мішель одружені вже 33 роки і мають доньок Малію, 26 років, і Сашу, 23 роки.

Вони одружили в Об’єднаній церкві Христа Трійці в Чикаго 3 жовтня 1992 року.

18 січня колишній очільник Білого дому дав зрозуміти, що їхні почуття, як і раніше, нікуди не зникли.

Барак Обама опублікував зворушливе послання Мішель на її день народження.

З днем народження, кохання всього мого життя, Мішель Обама, — написав він, прикріпивши знімок, на якому вони тримаються за руки за вечерею. Поширити

Попри це, як стверджує видання The National Enquirer, чоловік та дружина більше не разом, сплять у різних кімнатах, а образ ідеальної родини підтримують лише для ЗМІ.