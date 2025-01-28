Дженніфер Еністон відреагувала на чутки про роман із Бараком Обамою

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон заперечила дані ЗМІ про те, що в неї близькі стосунки із колишнім президентом США Бараком Обамою.
Головні тези:
- Поява чуток про стосунки акторки з колишнім президентом почалася після даних про можливе розлучення Обами та Мішель.
- Барак та Мішель мають довготривалий шлюб та двох дочок, але ЗМІ стверджують, що у них можуть бути проблеми у відносинах.
Еністон не підтвердила чутки про свій новий роман
Зірка серіалу “Друзі” була вимушена відповісти на гострі запитання під час шоу Джиммі Кіммела.
Журналіст звернув увагу на те, що 61-річна Мішель Обама почала уникати товариства свого чоловіка.
До прикладу, колишня перша леді проігнорувала інавгурацію Дональда Трампа і не прийшла на прощання з Джиммі Картером, де були присутні решта президентів США, які нині живуть, із дружинами.
Чутки про те, що Дженніфер Еністон закрутила роман з одруженим колишнім президентом Бараком Обамою почили ширитися після того стало відомо, що він із Мішель опинилися на межі розлучення.
- Отже, правда про Джен і Барака в тому, що ніякої правди немає? — запитав Джиммі Кіммел.
- Я зустрічалася з ним [Обамою] один раз. Я знаю Мішель більше, ніж його, — відповіла акторка.
- Чи є правда про вас із Мішель?
- Це неправда, — сказала вона з усмішкою.
Що відомо про родину Обами
Барак і Мішель одружені вже 33 роки і мають доньок Малію, 26 років, і Сашу, 23 роки.
Вони одружили в Об’єднаній церкві Христа Трійці в Чикаго 3 жовтня 1992 року.
18 січня колишній очільник Білого дому дав зрозуміти, що їхні почуття, як і раніше, нікуди не зникли.
Барак Обама опублікував зворушливе послання Мішель на її день народження.
Попри це, як стверджує видання The National Enquirer, чоловік та дружина більше не разом, сплять у різних кімнатах, а образ ідеальної родини підтримують лише для ЗМІ.
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