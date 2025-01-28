Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе с Бараком Обамой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отрицает данные СМИ о том, что у нее близкие отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Главные тезисы
- Появление слухов об отношениях актрисы с бывшим президентом началось после данных о возможном разводе Обамы и Мишель.
- Барак и Мишель имеют длительный брак и две дочери, но СМИ утверждают, что у них могут быть проблемы в отношениях.
Энистон не подтвердила слухи о своем новом романе
Звезда сериала "Друзья" была вынуждена ответить на острые вопросы во время шоу Джимми Киммела.
Журналист обратил внимание на то, что, 61-летняя Мишель Обама начала избегать общества своего мужа.
К примеру, бывшая первая леди проигнорировала инаугурацию Дональда Трампа и не пришла на прощание с Джимми Картером, где присутствовали остальные ныне живущие президенты США с женами.
Слухи о том, что Дженнифер Энистон закрутила роман с женатым бывшим президентом Бараком Обамой, начали распространяться после того, как стало известно, что они с Мишель находится на грани развода.
– Итак, правда о Джене и Бараке в том, что никакой правды нет? — спросил Джимми Киммел.
– Я встречалась с ним [Обамой] один раз. Я знаю Мишель больше, чем его, — ответила актриса.
- Есть ли правда о вас с Мишель?
– Это неправда, — сказала она с улыбкой.
Что известно о семье Обамы
Барак и Мишель замужем уже 33 года и имеют дочерей Малию, 26 лет, и Сашу, 23 года.
Они женились на Объединенной церкви Христа Троицы в Чикаго 3 октября 1992 года.
18 января бывший глава Белого дома дал понять, что их чувства по-прежнему никуда не исчезли.
Барак Обама опубликовал трогательное послание Мишель на день рождения.
Несмотря на это, как утверждает издание The National Enquirer, супруги больше не вместе спят в разных комнатах, а образ идеальной семьи поддерживают только для СМИ.
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