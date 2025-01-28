Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе с Бараком Обамой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отрицает данные СМИ о том, что у нее близкие отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Энистон не подтвердила слухи о своем новом романе

Звезда сериала "Друзья" была вынуждена ответить на острые вопросы во время шоу Джимми Киммела.

Журналист обратил внимание на то, что, 61-летняя Мишель Обама начала избегать общества своего мужа.

К примеру, бывшая первая леди проигнорировала инаугурацию Дональда Трампа и не пришла на прощание с Джимми Картером, где присутствовали остальные ныне живущие президенты США с женами.

Слухи о том, что Дженнифер Энистон закрутила роман с женатым бывшим президентом Бараком Обамой, начали распространяться после того, как стало известно, что они с Мишель находится на грани развода.

– Итак, правда о Джене и Бараке в том, что никакой правды нет? — спросил Джимми Киммел.

– Я встречалась с ним [Обамой] один раз. Я знаю Мишель больше, чем его, — ответила актриса.

- Есть ли правда о вас с Мишель?

– Это неправда, — сказала она с улыбкой.

Что известно о семье Обамы

Барак и Мишель замужем уже 33 года и имеют дочерей Малию, 26 лет, и Сашу, 23 года.

Они женились на Объединенной церкви Христа Троицы в Чикаго 3 октября 1992 года.

18 января бывший глава Белого дома дал понять, что их чувства по-прежнему никуда не исчезли.

Барак Обама опубликовал трогательное послание Мишель на день рождения.

С днем рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама, — написал он, прикрепив снимок, на котором они держатся за руки за ужином. Поделиться

Несмотря на это, как утверждает издание The National Enquirer, супруги больше не вместе спят в разных комнатах, а образ идеальной семьи поддерживают только для СМИ.