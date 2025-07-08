Дженніфер Еністон знову закохалася — фото обранця

Всесвітньо відома голлівудська акторка Дженніфер Еністон ніколи не любила ділитися подробицями свого особистого життя. Однак інсайдери журналістів повідомили, що зірка серіалу “Друзі” наразі будує нові стосунки.

Дженніфер Еністон розпочала нові стосунки

У 2024 році активно ширилися чутки, що голлівудська акторка закрутила роман з пластичним хірургом.

За словами анонімних джерела, саме цей лікар робив Еністон підтяжку грудей, після чого між ними зав'язалося спілкування.

Проте нещодавно зірку помітили у компанії іншого чоловіка.

Як вдалося дізнатися редакції Daily Mail, Еністон відпочиває на Майорці з коучем з особистісного розвитку Джимом Кертісом.

Еністон мала щасливий та розслаблений вигляд під час поїздки з Кертісом, який називає себе "трансформаційним тренером та гіпнотерапевтом, — розповідають журналісти. Поширити

Фото: скриншот

Проте сама зірка серіалу “Друзі” поки не підтвердила і не спростувала цю новину.

Як вдалося дізнатися журналістам, Джиму 53 роки — він молодший за Еністон на три роки.