Дженніфер Еністон знову закохалася — фото обранця

Всесвітньо відома голлівудська акторка Дженніфер Еністон ніколи не любила ділитися подробицями свого особистого життя. Однак інсайдери журналістів повідомили, що зірка серіалу “Друзі” наразі будує нові стосунки.
Головні тези:
- Дженніфер Еністон помітили на відпочинку з Джимом Кертісом.
- Він є гіпнотерапевтом та трансформаційним коучем.
Дженніфер Еністон розпочала нові стосунки
У 2024 році активно ширилися чутки, що голлівудська акторка закрутила роман з пластичним хірургом.
За словами анонімних джерела, саме цей лікар робив Еністон підтяжку грудей, після чого між ними зав'язалося спілкування.
Проте нещодавно зірку помітили у компанії іншого чоловіка.
Як вдалося дізнатися редакції Daily Mail, Еністон відпочиває на Майорці з коучем з особистісного розвитку Джимом Кертісом.
Проте сама зірка серіалу “Друзі” поки не підтвердила і не спростувала цю новину.
Як вдалося дізнатися журналістам, Джиму 53 роки — він молодший за Еністон на три роки.
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