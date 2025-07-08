Дженніфер Еністон знову закохалася — фото обранця
Категорія
Шоу-бізнес
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Дженніфер Еністон знову закохалася — фото обранця

Дженніфер Еністон розпочала нові стосунки
Джерело:  Daily Mail

Всесвітньо відома голлівудська акторка Дженніфер Еністон ніколи не любила ділитися подробицями свого особистого життя. Однак інсайдери журналістів повідомили, що зірка серіалу “Друзі” наразі будує нові стосунки.

Головні тези:

  • Дженніфер Еністон помітили на відпочинку з Джимом Кертісом.
  • Він є гіпнотерапевтом та трансформаційним коучем.

Дженніфер Еністон розпочала нові стосунки

У 2024 році активно ширилися чутки, що голлівудська акторка закрутила роман з пластичним хірургом.

За словами анонімних джерела, саме цей лікар робив Еністон підтяжку грудей, після чого між ними зав'язалося спілкування.

Проте нещодавно зірку помітили у компанії іншого чоловіка.

Як вдалося дізнатися редакції Daily Mail, Еністон відпочиває на Майорці з коучем з особистісного розвитку Джимом Кертісом.

Еністон мала щасливий та розслаблений вигляд під час поїздки з Кертісом, який називає себе "трансформаційним тренером та гіпнотерапевтом, — розповідають журналісти.

Фото: скриншот

Проте сама зірка серіалу “Друзі” поки не підтвердила і не спростувала цю новину.

Як вдалося дізнатися журналістам, Джиму 53 роки — він молодший за Еністон на три роки.

Чоловік називає себе "гіпнореалістом" і трансформаційним коучем, який допомагає людям "звільнитися від минулого". Кертіс регулярно публікує надихаючі цитати, вправи з медитації та афірмації в мережі.

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Категорія
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