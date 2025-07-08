Дженнифер Энистон снова влюбилась — фото ее избранника
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дженнифер Энистон снова влюбилась — фото ее избранника

Дженнифер Энистон начала новые отношения
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Источник:  Daily Mail

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон никогда не любила делиться подробностями своей личной жизни. Однако инсайдеры журналистов сообщили, что звезда сериала "Друзья" строит новые отношения.

Главные тезисы

  • Дженнифер Энистон была замечена на отдыхе с Джимом Кертисом.
  • Он гипнотерапевт и трансформационный коуч.

Дженнифер Энистон начала новые отношения

В 2024 году активно распространялись слухи о том, что голливудская актриса закрутила роман с пластическим хирургом.

По словам анонимных источников, именно этот врач делал Энистон подтяжку груди, после чего между ними завязалось общение.

Однако недавно звезду заметили в компании другого мужчины.

Как удалось узнать редакции Daily Mail, Энистон отдыхает на Майорке с коучем по личному развитию Джимом Кертисом.

Энистон выглядела счастливо и расслабленно во время поездки с Кертисом, который называет себя "трансформационным тренером и гипнотерапевтом", — рассказывают журналисты.

Фото: скриншот

Однако сама звезда сериала "Друзья" пока не подтвердила и не опровергла эту новость.

Как удалось узнать журналистам, Джиму 53 года — он младше Энистона на три года.

Мужчина называет себя "гипнореалистом" и трансформационным коучем, который помогает людям "освободиться от прошлого". Кертис регулярно публикует вдохновляющие цитаты, упражнения по медитации и афирмации в сети.

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