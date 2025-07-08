Дженнифер Энистон снова влюбилась — фото ее избранника

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон никогда не любила делиться подробностями своей личной жизни. Однако инсайдеры журналистов сообщили, что звезда сериала "Друзья" строит новые отношения.
Главные тезисы
- Дженнифер Энистон была замечена на отдыхе с Джимом Кертисом.
- Он гипнотерапевт и трансформационный коуч.
Дженнифер Энистон начала новые отношения
В 2024 году активно распространялись слухи о том, что голливудская актриса закрутила роман с пластическим хирургом.
По словам анонимных источников, именно этот врач делал Энистон подтяжку груди, после чего между ними завязалось общение.
Однако недавно звезду заметили в компании другого мужчины.
Как удалось узнать редакции Daily Mail, Энистон отдыхает на Майорке с коучем по личному развитию Джимом Кертисом.
Однако сама звезда сериала "Друзья" пока не подтвердила и не опровергла эту новость.
Как удалось узнать журналистам, Джиму 53 года — он младше Энистона на три года.
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