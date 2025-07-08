Дженнифер Энистон снова влюбилась — фото ее избранника

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон никогда не любила делиться подробностями своей личной жизни. Однако инсайдеры журналистов сообщили, что звезда сериала "Друзья" строит новые отношения.

Дженнифер Энистон начала новые отношения

В 2024 году активно распространялись слухи о том, что голливудская актриса закрутила роман с пластическим хирургом.

По словам анонимных источников, именно этот врач делал Энистон подтяжку груди, после чего между ними завязалось общение.

Однако недавно звезду заметили в компании другого мужчины.

Как удалось узнать редакции Daily Mail, Энистон отдыхает на Майорке с коучем по личному развитию Джимом Кертисом.

Энистон выглядела счастливо и расслабленно во время поездки с Кертисом, который называет себя "трансформационным тренером и гипнотерапевтом", — рассказывают журналисты. Поделиться

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Однако сама звезда сериала "Друзья" пока не подтвердила и не опровергла эту новость.

Как удалось узнать журналистам, Джиму 53 года — он младше Энистона на три года.