Джессіка Альба закохалася в молодого актора — її друзі б'ють на сполох

Відома голлівудська акторка Джессіка Альба занурилася в свої нові стосунки з колегою по екрану Дені Раміресом. Однак друзі зірки закликають її не поспішати, адже все може завершитися не так прекрасно, як того очікує Альба.
Головні тези:
- Джессіка Альба досі офіційно не завершила своє розлучення з ексчоловіком.
- Однак вона вже замислюються про шлюб зі своїм новим обранцем.
Джессіка Альба та її нові стосунки — що відомо
44-річна зірка закохалася в 33-річного актора Дені Раміреса ("Капітан Америка: Чудесний новий світ", "Топ Ґан: Меверік"), і це виявилося взаємно.
Нові стосунки для Альби стали ковтком свіжого повітря після 16-річного шлюбу, який завершився розлученням.
Як стверджують анонімні джерела, роман зірок почався майже одразу після її розставання з колишнім чоловіком Ворреном.
Друзі Альби буквально благають її, щоб та підписала "залізобетонний" шлюбний контракт” та захистила усі свої мільйони.
Інсайдери журналістів стверджують, що закохані поки нікого не слухають та мають намір вийти на новий рівень своїх стосунків уже в 2026 році — вони будуть жити разом.
