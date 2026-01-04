Джессіка Альба закохалася в молодого актора — її друзі б'ють на сполох

Відома голлівудська акторка Джессіка Альба занурилася в свої нові стосунки з колегою по екрану Дені Раміресом. Однак друзі зірки закликають її не поспішати, адже все може завершитися не так прекрасно, як того очікує Альба.

Джессіка Альба та її нові стосунки — що відомо

44-річна зірка закохалася в 33-річного актора Дені Раміреса ("Капітан Америка: Чудесний новий світ", "Топ Ґан: Меверік"), і це виявилося взаємно.

Нові стосунки для Альби стали ковтком свіжого повітря після 16-річного шлюбу, який завершився розлученням.

Як стверджують анонімні джерела, роман зірок почався майже одразу після її розставання з колишнім чоловіком Ворреном.

Пара публічно підтвердила стосунки наприкінці жовтня, і відтоді, як стверджують джерела, акторка буквально сяє від щастя. Хоча актор ставиться до Джессіки як до королеви, друзі акторки переконані, що розмови про новий шлюб звучать надто поспішно.

Друзі Альби буквально благають її, щоб та підписала "залізобетонний" шлюбний контракт” та захистила усі свої мільйони.