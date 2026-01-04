Джессика Альба влюбилась в молодого актера — ее друзья бьют тревогу

Известная голливудская актриса Джессика Альба погрузилась в свои новые отношения с коллегой по экрану Дэнни Рамиресом. Однако друзья звезды призывают ее не спешить, ведь все может завершиться не так прекрасно, как ожидает Альба.
Главные тезисы
- Джессика Альба до сих пор официально не завершила свой развод с экс-мужем.
- Однако она уже задумывается о браке со своим новым избранником.
Джессика Альба и ее новые отношения — что известно
44-летняя звезда влюбилась в 33-летнего актера Дэнни Рамиреса ("Капитан Америка: Чудесный новый мир", "Топ Ган: Меверик"), и это оказалось взаимно.
Новые отношения для Альбы стали глотком свежего воздуха после 16-летнего брака, который закончился разводом.
Как утверждают анонимные источники, роман звезд начался почти сразу после ее расставания с бывшим мужем Уорреном.
Друзья Альбы буквально умоляют ее, чтобы та подписала "железобетонный" брачный контракт” и защитила все свои миллионы.
Инсайдеры журналистов утверждают, что влюбленные пока никого не слушают и намерены выйти на новый уровень своих отношений уже в 2026 году — они будут жить вместе.
