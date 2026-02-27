Джим Керрі публічно зізнався в коханні своїй дівчині — відео

Всесвітньо відомий актор та комів Джим Керрі приголомшив своїх шанувальників емоційним виступом під час 51-ї церемонії César Awards у Парижі. Саме там він отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф і вирішив розповісти про свої почуття до нової обраниці.
Головні тези:
- Джим Керрі нарешті підтвердив стосунки зі своєю дівчиною Міною.
- Обраниця актора – акторка та художниця з Лос-Анджелеса.
Джим Керрі закоханий і не приховує цього
Фанатів вразило те, що їхній улюбленй актор вирішив виголосити промову французькою мовою.
Джим висловив вдячніть родині та згадав про своє коріння.
Ба більше, він вирішив сповісти світ, що знову закохався та просто зараз — дуже щасливий.
Після цих щирих слів глядачі почали аплодувати актору стоячи, а сам Керрі не приховував свого хвилювання.
Варто зазначити, що поки Джим не поспішає створювати сім’ю зі своєю обраницею, хоча вони разом уже кілька років.
Він був одружений двічі, але обидва шлюби завершилися розлученнями: з Мелісою Вомер (1987–1995) та з акторкою Лорен Голлі (1996–1997).
