Джим Керрі публічно зізнався в коханні своїй дівчині — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джим Керрі публічно зізнався в коханні своїй дівчині — відео

Джим Керрі закоханий і не приховує цього
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий актор та комів Джим Керрі приголомшив своїх шанувальників емоційним виступом під час 51-ї церемонії César Awards у Парижі. Саме там він отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф і вирішив розповісти про свої почуття до нової обраниці.

Головні тези:

  • Джим Керрі нарешті підтвердив стосунки зі своєю дівчиною Міною.
  • Обраниця актора – акторка та художниця з Лос-Анджелеса.

Джим Керрі закоханий і не приховує цього

Фанатів вразило те, що їхній улюбленй актор вирішив виголосити промову французькою мовою.

Джим висловив вдячніть родині та згадав про своє коріння.

Ба більше, він вирішив сповісти світ, що знову закохався та просто зараз — дуже щасливий.

Дякую моїй чудовій родині, моїй дочці Джейн і моєму онукові Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найвеселішому чоловікові, якого я коли-небудь знав: моєму батькові. Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість і сміх, — заявив Джим Керрі.

Після цих щирих слів глядачі почали аплодувати актору стоячи, а сам Керрі не приховував свого хвилювання.

Варто зазначити, що поки Джим не поспішає створювати сім’ю зі своєю обраницею, хоча вони разом уже кілька років.

Він був одружений двічі, але обидва шлюби завершилися розлученнями: з Мелісою Вомер (1987–1995) та з акторкою Лорен Голлі (1996–1997).

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Трамп знову спровокував гучний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Бен Стіллер підтримав Україну в скандалі з МОК
Бен Стіллер знову на боці України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?