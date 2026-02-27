Джим Керрі публічно зізнався в коханні своїй дівчині — відео

Всесвітньо відомий актор та комів Джим Керрі приголомшив своїх шанувальників емоційним виступом під час 51-ї церемонії César Awards у Парижі. Саме там він отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф і вирішив розповісти про свої почуття до нової обраниці.

Джим Керрі закоханий і не приховує цього

Фанатів вразило те, що їхній улюбленй актор вирішив виголосити промову французькою мовою.

Джим висловив вдячніть родині та згадав про своє коріння.

Ба більше, він вирішив сповісти світ, що знову закохався та просто зараз — дуже щасливий.

Дякую моїй чудовій родині, моїй дочці Джейн і моєму онукові Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найвеселішому чоловікові, якого я коли-небудь знав: моєму батькові. Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість і сміх, — заявив Джим Керрі. Поширити

Після цих щирих слів глядачі почали аплодувати актору стоячи, а сам Керрі не приховував свого хвилювання.

Варто зазначити, що поки Джим не поспішає створювати сім’ю зі своєю обраницею, хоча вони разом уже кілька років.

Jim Carrey has gone public with his girlfriend Minzi after years together, thanking her at the Cesar Awards



Click ⬇️https://t.co/VUmKDYxW0B — JustJared.com (@JustJared) February 27, 2026