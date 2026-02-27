Джим Керри публично признался в любви своей девушке — видео
Джим Керри влюблен и не скрывает этого
Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известный актер и комик Джим Керри ошеломил своих поклонников эмоциональным выступлением во время 51-й церемонии César Awards в Париже. Там он получил почетную награду за вклад в кинематограф, а также решил рассказать о своих чувствах к новой избраннице.

Главные тезисы

  • Джим Керри наконец-то подтвердил отношения со своей девушкой Миной.
  • Избранница актера – актриса и художница из Лос-Анджелеса.

Джим Керри влюблен и не скрывает этого

Фанатов поразило то, что их любимый актер решил произнести речь на французском языке.

Джим выразил благодарность семье и вспомнил о своих корнях.

Более того, он решил известить мир, что снова влюбился и прямо сейчас — очень счастлив.

Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мини. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому веселому мужчине, которого я когда-либо знал: моему отцу. Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех, — заявил Джим Керри.

После этих искренних слов зрители начали аплодировать актеру стоя, а сам Керри не скрывал своего волнения.

Следует отметить, что пока Джим не спешит создавать семью со своей избранницей, хотя они вместе уже несколько лет.

Он был женат дважды, но оба брака завершились разводами: с Мелиссой Вомер (1987–1995) и с актрисой Лорен Голли (1996–1997).

