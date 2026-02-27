Джим Керри публично признался в любви своей девушке — видео

Всемирно известный актер и комик Джим Керри ошеломил своих поклонников эмоциональным выступлением во время 51-й церемонии César Awards в Париже. Там он получил почетную награду за вклад в кинематограф, а также решил рассказать о своих чувствах к новой избраннице.

Джим Керри влюблен и не скрывает этого

Фанатов поразило то, что их любимый актер решил произнести речь на французском языке.

Джим выразил благодарность семье и вспомнил о своих корнях.

Более того, он решил известить мир, что снова влюбился и прямо сейчас — очень счастлив.

Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мини. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому веселому мужчине, которого я когда-либо знал: моему отцу. Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех, — заявил Джим Керри. Поделиться

После этих искренних слов зрители начали аплодировать актеру стоя, а сам Керри не скрывал своего волнения.

Следует отметить, что пока Джим не спешит создавать семью со своей избранницей, хотя они вместе уже несколько лет.

