Джмелі мають почуття ритму — приголомшливе відкриття науковців

Учені виявили, що джмелі мають почуття ритму: ці пухнасті створіння можуть розпізнавати ритмічні структури, навіть якщо вони прискорюються чи сповільнюються.

Летючі музиканти: джмелі відчувають ритм

Раніше цю навичку фіксували переважно в окремих видів птахів та ссавців, йдеться у новому дослідженні.

Комахи, зокрема цвіркуни та світлячки, можуть імітувати постійні ритми щебету або світлових сигналів інших особин. Але здатність розпізнавати ті самі ритми при різних темпах — так звана гнучка перцепція ритму — довгий час вважалася складним когнітивним завданням.

Надихнувшись вражаючими когнітивними здібностями бджіл, нейробіолог Цзіцзе Зенг з Південного медичного університету (SMU) у Китаї та його колеги вирішили оцінити здатність комах виявляти та реагувати на ритми.

Науковці провели експеримент, під час якого помістили джмелів у маленьку коробку з двома перевернутими прозорими стаканчиками, кожен з яких містив зелений світлодіод. Кожен ліхтар відтворював свій ритмічний малюнок із довгих та коротких спалахів.

Один із ритмів означав наявність ласощів — цукрового сиропу, а інший був "порожнім". Після цього джмелі частіше сідали на стаканчик, пов'язаний з винагородою, керуючись привабливим ритмом, навіть коли цукру не було.

Далі дослідники прискорили або сповільнили темп блимання — і джмелі все одно впізнавали ритмічну послідовність, пов'язану із цукром, і сідали на відповідний стаканчик.

Уявіть, що ви слухаєте пісню, і її сповільнили або прискорили, але ви все одно її впізнаєте. Це не тому, що ви запам'ятали один конкретний елемент, а тому, що зрозуміли всю структуру, — зазначила когнітивна нейроетологиня з Південного медичного університету (SMU) Квін Солві.

Це відкриття розширює розуміння науковців про музичні здібності тварин. Раніше деякі вчені припускали, що вміння на кшталт розпізнавання ритму пов'язані з вокальним навчанням або освоєнням мови і притаманні лише людям та деяким птахам і ссавцям.

Учені не знають, чому джмелі можуть впізнавати змінювані темпи, але співавтор дослідження, австралійський нейробіолог Ендрю Баррон, з Університету Маккуорі, припускає, що складні соціальні структури бджіл могли сформувати цю поведінку.