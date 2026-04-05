Джмелі мають почуття ритму — приголомшливе відкриття науковців

Учені виявили, що джмелі мають почуття ритму: ці пухнасті створіння можуть розпізнавати ритмічні структури, навіть якщо вони прискорюються чи сповільнюються.
Головні тези:
- Дослідники виявили, що джмелі мають почуття ритму та можуть розпізнавати й реагувати на ритмічні структури.
- Ця здатність до гнучкої перцепції ритму довго вважалася складним когнітивним завданням лише для людей та деяких видів птахів та ссавців.
Летючі музиканти: джмелі відчувають ритм
Раніше цю навичку фіксували переважно в окремих видів птахів та ссавців, йдеться у новому дослідженні.
Надихнувшись вражаючими когнітивними здібностями бджіл, нейробіолог Цзіцзе Зенг з Південного медичного університету (SMU) у Китаї та його колеги вирішили оцінити здатність комах виявляти та реагувати на ритми.
Науковці провели експеримент, під час якого помістили джмелів у маленьку коробку з двома перевернутими прозорими стаканчиками, кожен з яких містив зелений світлодіод. Кожен ліхтар відтворював свій ритмічний малюнок із довгих та коротких спалахів.
Один із ритмів означав наявність ласощів — цукрового сиропу, а інший був "порожнім". Після цього джмелі частіше сідали на стаканчик, пов'язаний з винагородою, керуючись привабливим ритмом, навіть коли цукру не було.
Далі дослідники прискорили або сповільнили темп блимання — і джмелі все одно впізнавали ритмічну послідовність, пов'язану із цукром, і сідали на відповідний стаканчик.
Це відкриття розширює розуміння науковців про музичні здібності тварин. Раніше деякі вчені припускали, що вміння на кшталт розпізнавання ритму пов'язані з вокальним навчанням або освоєнням мови і притаманні лише людям та деяким птахам і ссавцям.
Учені не знають, чому джмелі можуть впізнавати змінювані темпи, але співавтор дослідження, австралійський нейробіолог Ендрю Баррон, з Університету Маккуорі, припускає, що складні соціальні структури бджіл могли сформувати цю поведінку.
Ритми є всюди у природному світі джмеля, і багато взаємодій із навколишнім світом полягає у виявленні повторюваних візерунків.
