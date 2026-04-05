Джмелі мають почуття ритму — приголомшливе відкриття науковців

Джерело:  Science

Учені виявили, що джмелі мають почуття ритму: ці пухнасті створіння можуть розпізнавати ритмічні структури, навіть якщо вони прискорюються чи сповільнюються.

Головні тези:

  • Дослідники виявили, що джмелі мають почуття ритму та можуть розпізнавати й реагувати на ритмічні структури.
  • Ця здатність до гнучкої перцепції ритму довго вважалася складним когнітивним завданням лише для людей та деяких видів птахів та ссавців.

Летючі музиканти: джмелі відчувають ритм

Раніше цю навичку фіксували переважно в окремих видів птахів та ссавців, йдеться у новому дослідженні.

Комахи, зокрема цвіркуни та світлячки, можуть імітувати постійні ритми щебету або світлових сигналів інших особин. Але здатність розпізнавати ті самі ритми при різних темпах — так звана гнучка перцепція ритму — довгий час вважалася складним когнітивним завданням.

Надихнувшись вражаючими когнітивними здібностями бджіл, нейробіолог Цзіцзе Зенг з Південного медичного університету (SMU) у Китаї та його колеги вирішили оцінити здатність комах виявляти та реагувати на ритми.

Науковці провели експеримент, під час якого помістили джмелів у маленьку коробку з двома перевернутими прозорими стаканчиками, кожен з яких містив зелений світлодіод. Кожен ліхтар відтворював свій ритмічний малюнок із довгих та коротких спалахів.

Один із ритмів означав наявність ласощів — цукрового сиропу, а інший був "порожнім". Після цього джмелі частіше сідали на стаканчик, пов'язаний з винагородою, керуючись привабливим ритмом, навіть коли цукру не було.

Далі дослідники прискорили або сповільнили темп блимання — і джмелі все одно впізнавали ритмічну послідовність, пов'язану із цукром, і сідали на відповідний стаканчик.

Уявіть, що ви слухаєте пісню, і її сповільнили або прискорили, але ви все одно її впізнаєте. Це не тому, що ви запам'ятали один конкретний елемент, а тому, що зрозуміли всю структуру, — зазначила когнітивна нейроетологиня з Південного медичного університету (SMU) Квін Солві.

Це відкриття розширює розуміння науковців про музичні здібності тварин. Раніше деякі вчені припускали, що вміння на кшталт розпізнавання ритму пов'язані з вокальним навчанням або освоєнням мови і притаманні лише людям та деяким птахам і ссавцям.

Учені не знають, чому джмелі можуть впізнавати змінювані темпи, але співавтор дослідження, австралійський нейробіолог Ендрю Баррон, з Університету Маккуорі, припускає, що складні соціальні структури бджіл могли сформувати цю поведінку.

Ритми є всюди у природному світі джмеля, і багато взаємодій із навколишнім світом полягає у виявленні повторюваних візерунків.

Науковці назвали тварину, яка вміє "вимикати" мозок
Арктичний ховрах та його унікальний “талант”
"Пекельна чапля". Науковці знайшли скам’янілі рештки нового виду динозавра
динозавр
Науковці назвали істоту, яка кине виклик апокаліпсису
Тихоходка здатна пережити всіх на Землі

