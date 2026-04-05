Шмели обладают чувством ритма — потрясающее открытие ученых

Ученые обнаружили, что шмели обладают чувством ритма: эти пушистые создания могут распознавать ритмические структуры, даже если они ускоряются или замедляются.

Летучие музыканты: шмели чувствуют ритм

Раньше этот навык фиксировали преимущественно у отдельных видов птиц и млекопитающих, говорится в новом исследовании.

Насекомые, в частности сверчки и светлячки, могут имитировать постоянные ритмы щебета или световых сигналов других особей. Но способность распознавать те же ритмы при разных темпах — так называемая гибкая перцепция ритма — долгое время считалась сложной когнитивной задачей.

Вдохновившись поразительными когнитивными способностями пчел, нейробиолог Цзицзе Зенг из Южного медицинского университета (SMU) в Китае и его коллеги решили оценить способность насекомых проявлять и реагировать на ритмы.

Ученые провели эксперимент, во время которого поместили шмелей в маленькую коробку с двумя перевернутыми прозрачными стаканчиками, каждый из которых содержал зеленый светодиод. Каждый фонарь воспроизводил свой ритмичный рисунок из длинных и коротких вспышек.

Один из ритмов означал наличие лакомства — сахарного сиропа, а другой был "пустым". После этого шмели чаще садились на стаканчик, связанный с вознаграждением, руководствуясь привлекательным ритмом, даже когда сахара не было.

Далее исследователи ускорили или замедлили темп мигания — и шмели все равно узнавали ритмическую последовательность, связанную с сахаром, и садились на соответствующий стаканчик.

Представьте, что вы слушаете песню, и ее замедлили или ускорили, но вы все равно ее узнаете. Это не потому, что вы запомнили один конкретный элемент, а потому, что поняли всю структуру, — отметила когнитивная нейроэтологиня из Южного медицинского университета (SMU) Квинн Солви.

Это открытие расширяет понимание ученых о музыкальных способностях животных. Ранее некоторые ученые предполагали, что умения типа распознавания ритма связаны с вокальным обучением или освоением языка и присущи только людям и некоторым птицам и млекопитающим.

Ученые не знают, почему шмели могут узнавать изменяющиеся темпы, но соавтор исследования, австралийский нейробиолог Эндрю Баррон, из Университета Маккуори, предполагает, что сложные социальные структуры пчел могли сформировать это поведение.