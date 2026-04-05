Шмели обладают чувством ритма — потрясающее открытие ученых

Ученые обнаружили, что шмели обладают чувством ритма: эти пушистые создания могут распознавать ритмические структуры, даже если они ускоряются или замедляются.
Главные тезисы
- Шмели обладают чувством ритма и способны распознавать и реагировать на ритмические структуры.
- Исследование показало, что шмели могут узнавать ритмическую последовательность при различных темпах.
Летучие музыканты: шмели чувствуют ритм
Раньше этот навык фиксировали преимущественно у отдельных видов птиц и млекопитающих, говорится в новом исследовании.
Вдохновившись поразительными когнитивными способностями пчел, нейробиолог Цзицзе Зенг из Южного медицинского университета (SMU) в Китае и его коллеги решили оценить способность насекомых проявлять и реагировать на ритмы.
Ученые провели эксперимент, во время которого поместили шмелей в маленькую коробку с двумя перевернутыми прозрачными стаканчиками, каждый из которых содержал зеленый светодиод. Каждый фонарь воспроизводил свой ритмичный рисунок из длинных и коротких вспышек.
Один из ритмов означал наличие лакомства — сахарного сиропа, а другой был "пустым". После этого шмели чаще садились на стаканчик, связанный с вознаграждением, руководствуясь привлекательным ритмом, даже когда сахара не было.
Далее исследователи ускорили или замедлили темп мигания — и шмели все равно узнавали ритмическую последовательность, связанную с сахаром, и садились на соответствующий стаканчик.
Это открытие расширяет понимание ученых о музыкальных способностях животных. Ранее некоторые ученые предполагали, что умения типа распознавания ритма связаны с вокальным обучением или освоением языка и присущи только людям и некоторым птицам и млекопитающим.
Ученые не знают, почему шмели могут узнавать изменяющиеся темпы, но соавтор исследования, австралийский нейробиолог Эндрю Баррон, из Университета Маккуори, предполагает, что сложные социальные структуры пчел могли сформировать это поведение.
Ритмы есть повсюду в природном мире шмеля, и много взаимодействий с окружающим миром состоит в выявлении повторяющихся узоров.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-