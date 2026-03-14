Ученые назвали существо, которое бросит вызов апокалипсису
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Тихоходка способна пережить всех на Земле
Читати українською
Источник:  online.ua

Научному сообществу до сих пор непросто ответить на вопрос, каким именно будет конец нашей планеты, однако уже точно известно, у кого будет больше шансов выжить, если апокалипсис в конце концов произойдет. Как оказалось, речь идет не о крысах и тараканах, а о неприметной тихоходке.

Главные тезисы

  • Именно для тихоходки апокалипсис будет всего лишь неудобством, но не вымиранием.
  • Жизнь на Земле может продолжаться еще долго после коллапса человечества.

Тихоходы (лат. Tardigrada) — это тип двусторонне-симметричных животных. Всемирно распространенные микроскопические (0,05-1,4 мм) обитатели влажных биотопов суши, пресных и морских водоемов.

Одной из их главных особенностей является малосегментное тело с нечетко уединенной головой, которое несет четыре пары непочлененных ног.

Фото: wikipedia.org

Доктор Дэвид Слоан и доктор Рафаэль Алвес Батиста из Оксфордского университета утверждают, что это существо не сможет уничтожить даже столкновение Земли с астероидом.

Оно действительно способно пережить большинство катастроф и катаклизмов, пишет DailyGalaxy.

По словам ученых, продолжительность жизни этого животного иногда достигает 60 лет, что не так уж мало.

В суровых условиях тихоходка может впасть в криптобиоз — состояние, при котором метаболизм почти останавливается, и организм может выдерживать длительные периоды без воды. В этом режиме, по сообщениям исследователей, они могут выживать до 30 лет без пищи и воды.

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?