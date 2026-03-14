Науковці назвали істоту, яка кине виклик апокаліпсису

Науковій спільноті складно відповісти на запитання, яким буде кінець нашої планети, однак уже достеменно відомо, у кого буде найбільше шансів вижити, якщо апокаліпсис врешті станеться. Як виявилося, йдеться не про щурів і тарганів, а про непримітну тихоходку.

Тихоходи (лат. Tardigrada) — це тип двобічно-симетричних тварин. Всесвітньо поширені мікроскопічні (0,05—1,4 мм) мешканці вологих біотопів суходолу, прісних та морських водойм.

Однією з їхніх головних особливостей є малосегментне тіло з нечітко відокремленою головою, яке несе чотири пари непочленованих ніг.

Фото: wikipedia.org

Доктор Девід Слоан і доктор Рафаель Алвес Батіста з Оксфордського університету стверджують, що цю істоту не зможе знищити навіть зіткнення Землі з астероїдом.

Вона дійсно здатна пережити більшість катастроф та катаклізмів, пише DailyGalaxy.

За словами науковців, тривалість життя цієї тварини інколи сягає 60 років, що не так вже й мало.