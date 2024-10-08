Початок прокату стрічки "Джокер: Божевілля на двох" обернувся провалом і розчаруванням з боку фанатів та глядачів.

Що не так з фільмом "Джокер: Божевілля на двох"

Зазначається, що попри те, що стрічка стала лідером прокату на вихідних, самі збори склали усього 40 млн доларів.

Підкреслюється, що критики на агрегаторі Rotten Tomatoes дали фільму лише 33% позитивних відгуків.

Ці цифри підкреслюють те, що багато експертів вважають продовження не таким вдалим.

Кадр з фільму “Джокер: Божевілля на двох”

Окрім цього фільму поставили низький рейтинг за системою CinemaScore, що свідчить про розчарованість глядачів.

Якщо ця тенденція продовжиться, "Джокер 2" ризикує не втриматися довго в кінотеатрах, що стане серйозною проблемою для студії Warner Bros.

Бюджет фільму склав 200 млн доларів, тоді як попередня частина обійшлась у 65 млн.

Щоб покрити витрати та вважати фільм успішним, "Джокер: Божевілля на двох" має заробити щонайменше 450 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Що відомо про фільм "Джокер: Божевілля на двох"

За сюжетом "Джокер: Божевілля на двох", Артур Флек опиняється в лікарні Аркхем, де чекає на суд за злочини, які він скоїв у своєму альтер его — Джокера. Це замкнуте середовище стає місцем, де розгортається внутрішня боротьба Артура між його двома особистостями.

В процесі цього конфлікту він не лише стикається з власними демонами, але й знаходить справжнє кохання, яке дарує йому надію та підтримку. Це відчуття близькості з іншим персонажем відкриває Артуру нові горизонти та спонукає його до переосмислення свого життя.