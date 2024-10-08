Начало проката ленты "Джокер: Безумие на двоих" обернулось провалом и разочарованием со стороны фанатов и зрителей.

Что не так с фильмом "Джокер: Безумие на двоих"

Отмечается, что, несмотря на то, что лента стала лидером проката на выходных, сами сборы составили всего 40 млн долларов.

Подчеркивается, что критики на агрегаторе Rotten Tomatoes дали фильму всего 33% положительных отзывов.

Эти цифры подчеркивают то, что многие эксперты считают продолжение не столь удачным.

Кадр из фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Кроме этого фильма был поставлен низкий рейтинг по системе CinemaScore, что свидетельствует о разочарованности зрителей.

Если эта тенденция продлится, "Джокер 2" рискует не удержаться долго в кинотеатрах, что станет серьезной проблемой для студии Warner Bros.

Бюджет фильма составил 200 млн. долларов, тогда как предыдущая часть обошлась в 65 млн. долларов.

Чтобы покрыть расходы и считать фильм успешным, "Джокер: Безумие на двоих" должно заработать не менее 450 миллионов долларов в мировом прокате.

Что известно о фильме "Джокер: Безумие на двоих"

По сюжету "Джокер: Безумие на двоих", Артур Флэк оказывается в больнице Аркхэм, где ждет суд за преступления, которые он совершил в своем альтер эго — Джокера. Эта замкнутая среда становится местом, где разворачивается внутренняя борьба Артура между его двумя личностями.

В процессе этого конфликта он не только сталкивается с собственными демонами, но и обретает настоящую любовь, которая дарит ему надежду и поддержку. Это чувство близости с другим персонажем открывает Артуру новые горизонты и побуждает его к переосмыслению своей жизни.