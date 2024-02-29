Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон заявив, що розгляд запиту на додаткове фінансування допомоги Україні відбудеться після заходів із попередження тимчасового припинення роботи американського уряду.

Що відомо про готовність Палати представників розглянути запит на допомогу Україні

Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування, - зазначив Джонсон у відповідь на запитання журналістів видання стосовно розгляду допомоги Україні.

"Як тільки уряд отримає фінансування", – Майк Джонсон, спікер Палати представників, відповів журналістці Голосу Америки @KaterynaLis на питання про ухвалення допомоги Україні.



Послухайте, що він сказав.



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Республіканці у Конгресі блокують допомогу через Трампа

За словами експосла США в Україні та директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Гербста в інтерв’ю виданню LIGA.net, велика кількість представників Республіканської партії у Конгресі мають бажання допомогти Україні, однак вони бояться реакції Дональда Трампа.

Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають, - пояснює Хербст.

Він зазначив, що щонайменше кілька десятків республіканців у Палаті представників виступають за схвалення допомоги Україні.

Та зазвичай конгресмени не хочуть діяти всупереч із бажаннями шефа – у цьому випадку спікера Джонсона, - підкреслив Хербст.

Він також зазначив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України не відіграє важливої ролі у президентських виборах в США.

Однак загроза поразки України у цій війні суттєво вплинула б на проведення виборів.

Війна в Україні не грає важливої ролі у виборах у США. Якби ми припинили допомогу і через це стався розвал фронту з подальшою українською поразкою, захопленням нових територій і величезними стражданнями українців, така катастрофа вплинула б на вибори, - зазначив Хербст.

Він пояснив, що у такому разу звинувачення можна буде адресувати як у бік чинного президента Джо Байдена, так і у бік його опонента Дональда Трампа.