Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил, что рассмотрение запроса на дополнительное финансирование помощи Украине состоится после мер по предупреждению временного прекращения работы американского правительства.
Что известно о готовности Палаты представителей рассмотреть запрос на помощь Украине
Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование, - отметил Джонсон в ответ на вопросы журналистов издания по рассмотрению помощи Украине.
Республиканцы в Конгрессе блокируют помощь через Трампа
По словам экспосла США в Украине и директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Гербста в интервью изданию LIGA.net, большое количество представителей Республиканской партии в Конгрессе хотят помочь Украине, однако они боятся реакции Дональда Трампа.
Интересы Америки ясны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат, – объясняет Хербст.
Он отметил, что, по меньшей мере, несколько десятков республиканцев в Палате представителей выступают за одобрение помощи Украине.
Но обычно конгрессмены не хотят действовать вопреки желаниям шефа – в этом случае спикера Джонсона, - подчеркнул Хербст.
Он также отметил, что развязанная Россией преступная война против Украины не играет важной роли в президентских выборах в США.
Однако угроза поражения Украины в этой войне существенно повлияла на проведение выборов.
Война в Украине не играет важную роль в выборах в США. Если бы мы прекратили помощь и поэтому произошел развал фронта с последующим украинским поражением, захватом новых территорий и огромными страданиями украинцев, такая катастрофа повлияла бы на выборы, - отметил Хербст.
Он пояснил, что в этот раз обвинения можно будет адресовать как в сторону действующего президента Джо Байдена, так и в сторону его оппонента Дональда Трампа.
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