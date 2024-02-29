Джонсон назвал сроки рассмотрения помощи Украине Палатой представителей
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Политика
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Джонсон назвал сроки рассмотрения помощи Украине Палатой представителей

Майк Джонсон
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Источник:  online.ua

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил, что рассмотрение запроса на дополнительное финансирование помощи Украине состоится после мер по предупреждению временного прекращения работы американского правительства.

Что известно о готовности Палаты представителей рассмотреть запрос на помощь Украине

Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование, - отметил Джонсон в ответ на вопросы журналистов издания по рассмотрению помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе блокируют помощь через Трампа

По словам экспосла США в Украине и директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Гербста в интервью изданию LIGA.net, большое количество представителей Республиканской партии в Конгрессе хотят помочь Украине, однако они боятся реакции Дональда Трампа.

Интересы Америки ясны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат, – объясняет Хербст.

Он отметил, что, по меньшей мере, несколько десятков республиканцев в Палате представителей выступают за одобрение помощи Украине.

Но обычно конгрессмены не хотят действовать вопреки желаниям шефа – в этом случае спикера Джонсона, - подчеркнул Хербст.

Он также отметил, что развязанная Россией преступная война против Украины не играет важной роли в президентских выборах в США.

Однако угроза поражения Украины в этой войне существенно повлияла на проведение выборов.

Война в Украине не играет важную роль в выборах в США. Если бы мы прекратили помощь и поэтому произошел развал фронта с последующим украинским поражением, захватом новых территорий и огромными страданиями украинцев, такая катастрофа повлияла бы на выборы, - отметил Хербст.

Он пояснил, что в этот раз обвинения можно будет адресовать как в сторону действующего президента Джо Байдена, так и в сторону его оппонента Дональда Трампа.

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