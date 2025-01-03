Джонсон залишається на посаді спікера Палати представників США — що відомо

Джонсона переобрано спікером Палати представників США

Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

При цьому Хакім Джеффріс — лідер демократичної меншості у Палаті представників — набрав 215 голосів.

Таку кількість голосів Джонсон зміг отримати завдяки конгресменам Ральфу Норману і Кіту Селфу, які вирішили підтримати його кандидатуру.

Варто зауважити, що Джонсона була обов'язковою практично повна підтримка його кандидатури з боку республіканців. Він міг втратити лише один голос. Поширити

Спочатку кандидатуру Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Троє республіканців віддали свої голоси за інших кандидатів.

Майка Джонсона обрали спікером Палати представників США 25 жовтня 2023 року. Це сталося після того, як у відставку відправили республіканця Кевіна Маккарті, який обіймав посаду спікера з січня 2023 року.

Джонсон є одним із соратників обраного президента Дональда Трампа, який особисто підтримав його кандидатуру.

Джонсон зробив тривожну заяву щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон на початку грудня 2023 року заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

Відповідаючи на запитання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, Джонсон сказав: