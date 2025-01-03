Джонсон залишається на посаді спікера Палати представників США — що відомо
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Джонсон залишається на посаді спікера Палати представників США — що відомо

Джонсон
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Джерело:  The New York Times

Палата представників США 3 січня підтримала кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера.

Головні тези:

  • Майк Джонсон отримав підтримку для збереження посади спікера Палати представників США.
  • Політична ситуація була напруженою під час голосування, але Джонсону вдалося отримати необхідну кількість голосів.

Джонсона переобрано спікером Палати представників США

Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

При цьому Хакім Джеффріс — лідер демократичної меншості у Палаті представників — набрав 215 голосів.

Таку кількість голосів Джонсон зміг отримати завдяки конгресменам Ральфу Норману і Кіту Селфу, які вирішили підтримати його кандидатуру.

Варто зауважити, що Джонсона була обов'язковою практично повна підтримка його кандидатури з боку республіканців. Він міг втратити лише один голос.

Спочатку кандидатуру Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Троє республіканців віддали свої голоси за інших кандидатів.

Майка Джонсона обрали спікером Палати представників США 25 жовтня 2023 року. Це сталося після того, як у відставку відправили республіканця Кевіна Маккарті, який обіймав посаду спікера з січня 2023 року.

Джонсон є одним із соратників обраного президента Дональда Трампа, який особисто підтримав його кандидатуру.

Джонсон зробив тривожну заяву щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон на початку грудня 2023 року заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

Відповідаючи на запитання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, Джонсон сказав:

Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього. Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України.

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