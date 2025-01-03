Джонсон остается на должности спикера Палаты представителей США — что известно

Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому. Так что я не ожидаю, что сейчас будет вынесено любое финансирование для Украины.