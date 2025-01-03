Джонсон остается на должности спикера Палаты представителей США — что известно

Палата представителей США 3 января поддержала кандидатуру Майка Джонсона на должность спикера.
Главные тезисы
- Майк Джонсон был переизбран спикером Палаты представителей США, набрав необходимое количество голосов.
- На голосовании в Палате представителей политическая ситуация была напряженной, но спикеру удалось сохранить свою должность.
- Переизбрание Джонсона на должность спикера представляет важное политическое событие в США и может повлиять на международные отношения.
Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США
Джонсон набрал 218 необходимых голосов конгрессменов, чтобы стать спикером Палаты представителей США.
При этом Хаким Джеффрис — лидер демократического меньшинства в Палате представителей — набрал 215 голосов.
Такое количество голосов Джонсон смог получить благодаря конгрессменам Ральфу Норману и Киту Селфу, решившим поддержать его кандидатуру.
Первоначально кандидатуру Джонсона поддержали только 216 членов Палаты представителей. Трое республиканцев отдали свои голоса за других кандидатов.
Майка Джонсона избрали спикером Палаты представителей США 25 октября 2023 года. Это произошло после того, как в отставку отправили республиканца Кевина Маккарти, занимавшего должность спикера с января 2023 года.
Джонсон является одним из соратников избранного президента Дональда Трампа, лично поддержавшего его кандидатуру.
Джонсон сделал тревожное заявление о помощи Украине
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в начале декабря 2023 заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.
Отвечая на вопрос журналистки Голоса Америки Екатерины Лисуновой, Джонсон сказал:
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