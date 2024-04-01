Спикер Джонсон заявил о "нововведениях" в проекте поддержки Украины

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что пакет с помощью Украины будет поставлен на голосование после каникул, которые закончатся 9 апреля. Он также будет включать «некоторые важные нововведения».

Какие нововведения могут быть в помощи Украине

Джонсон привел в пример возможность предоставления займа Украине. The Hill пишет, что эта идея приобрела определенную популярность в начале марта, как способ поддержать Украину таким образом, чтобы смягчить беспокойство консервативных республиканцев.

Джонсон также упомянул закон о REPO для украинцев, который уполномочивает президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.

Закон о REPO, знаете ли, если мы можем использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже президент Трамп говорил о концепции займа, где… мы не просто оказываем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть нам это, когда придет время. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей

Издание отмечает, что заявление Джонсона прозвучало после того, как он дал понять, что намерен продвигать закон, который обеспечит финансирование для Украины, но он еще не сказал, как это будет выглядеть.

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля. Новые каникулы начнутся 22 апреля.

Помощь Украине от США

В феврале Сенат США принял пакет помощи союзникам США — Украине, Израилю и Тайваню — на 95 млрд долл., 60 млрд из которых — для Киева.

Теперь документ должен быть одобрен в Палате представителей, прежде чем его направят на подпись президенту США Джо Байдену.