Спікер Джонсон заявив про "нововведення" у проєкті підтримки України

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що пакет з допомогою України поставлять на голосування після канікул, які закінчаться 9 квітня. Він також включатиме «деякі важливі нововведення».
Які нововведення можуть бути у допомозі Україні
Джонсон навів як приклад можливість надання позики Україні. The Hill пише, що ця ідея набула певної популярності на початку березня, як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб пом’якшити занепокоєння консервативних республіканців.
Джонсон також згадав закон про “REPO для українців”, який уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.
Видання зазначає, що заява Джонсона пролунала після того, як він дав зрозуміти, що має намір просувати закон, який забезпечить фінансування для України, але він ще не сказав, як саме це виглядатиме.
Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Нові канікули розпочнуть 22 квітня.
Допомога Україні від США
У лютому Сенат США ухвалив пакет допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню — на 95 млрд дол, 60 млрд з яких — для Києва.
Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перед тим як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.
Президент Володимир Зеленський заявив, що зволікання Конгресу США з затвердженням пакету військової допомоги на 60 мільярдів доларів дорого обійшлося Україні.
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