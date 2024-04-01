Спікер Джонсон заявив про "нововведення" у проєкті підтримки України

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що пакет з допомогою України поставлять на голосування після канікул, які закінчаться 9 квітня. Він також включатиме «деякі важливі нововведення».

Які нововведення можуть бути у допомозі Україні

Джонсон навів як приклад можливість надання позики Україні. The Hill пише, що ця ідея набула певної популярності на початку березня, як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб пом’якшити занепокоєння консервативних республіканців.

Джонсон також згадав закон про “REPO для українців”, який уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

Закон про REPO, знаєте, якщо ми можемо використовувати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де … ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути нам це, коли прийде час. Майк Джонсон Спікер Палати представників

Видання зазначає, що заява Джонсона пролунала після того, як він дав зрозуміти, що має намір просувати закон, який забезпечить фінансування для України, але він ще не сказав, як саме це виглядатиме.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Нові канікули розпочнуть 22 квітня.

Допомога Україні від США

У лютому Сенат США ухвалив пакет допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню — на 95 млрд дол, 60 млрд з яких — для Києва.

Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перед тим як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.