Джордж Клуні поділився неочікуваними подробицями життя Меттью Перрі
Категорія
Шоу-бізнес
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Джордж Клуні поділився неочікуваними подробицями життя Меттью Перрі

Джордж Клуні
Джерело:  People

За словами голлівудського актора Джорджа Клуні, покійний Меттью Перрі насправді ніколи не був щасливим під час зйомок у серіалі "Друзі". У той період неконтрольований потяг до алкоголю та наркотиків псував життя зірки.

Успішна кар’єра Меттью Перрі не приносила йому задоволення

Як стверджує Джордж Клуні, Меттью Перрі завжди мріяв про участь в американському ситкомі.

Здавалося б, коли він нарешті отримав роль Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", то мав би насолоджуватися процесом фільмування в оточенні талановитих та успішних колег, однак цього не сталося.

Він говорив мені: Я просто хочу потрапити в ситком, чувак. Я просто хочу потрапити у звичайний ситком – і я буду найщасливішою людиною на землі. Він потрапив до одного з найкращих ситкомів в історії, але щасливим він не став – радості йому це не принесло, – розповідає Джордж Клуні.

Потяг до алкоголю та наркотиків зіпсував життя Меттью Перрі

Ні для кого не секрет, що більшість фанатів серіалу “Друзі” обожнюють саме Чендлер, адже у нього геніальне почуття гумору та простий характер.

Проте для Меттью Перрі було вкрай складно постійно вживатися в роль “свого хлопця” на тлі проблем з алкоголем та наркотиками.

За словами Джорджа Клуні, ані він, ані інші колеги актора по знімальному майданчику ніколи достеменно не знали, що насправді з ним відбувається.

Ми тільки знали, що він нещасливий – Меттью таємно приймав 12 таблеток вікодину на день, – згадує актор.

Зірка Голлівуду також звернув увагу на те, що багатство та слава не гарантують щастя – задоволення від життя і внутрішня гармонія є головним для щасливого життя.

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