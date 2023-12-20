Джордж Клуні поділився неочікуваними подробицями життя Меттью Перрі

За словами голлівудського актора Джорджа Клуні, покійний Меттью Перрі насправді ніколи не був щасливим під час зйомок у серіалі "Друзі". У той період неконтрольований потяг до алкоголю та наркотиків псував життя зірки.
Успішна кар’єра Меттью Перрі не приносила йому задоволення
Як стверджує Джордж Клуні, Меттью Перрі завжди мріяв про участь в американському ситкомі.
Здавалося б, коли він нарешті отримав роль Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", то мав би насолоджуватися процесом фільмування в оточенні талановитих та успішних колег, однак цього не сталося.
Потяг до алкоголю та наркотиків зіпсував життя Меттью Перрі
Ні для кого не секрет, що більшість фанатів серіалу “Друзі” обожнюють саме Чендлер, адже у нього геніальне почуття гумору та простий характер.
Проте для Меттью Перрі було вкрай складно постійно вживатися в роль “свого хлопця” на тлі проблем з алкоголем та наркотиками.
За словами Джорджа Клуні, ані він, ані інші колеги актора по знімальному майданчику ніколи достеменно не знали, що насправді з ним відбувається.
Зірка Голлівуду також звернув увагу на те, що багатство та слава не гарантують щастя – задоволення від життя і внутрішня гармонія є головним для щасливого життя.
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