Судмедексперти озвучили причину смерті актора Меттью Перрі

Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив наркотику кетаміну сприяли смерті актора "Друзів" Меттью Перрі, якого знайшли мертвим вдома у жовтні цього року.

Відома причина смерті Меттью Перрі

У звіті, опублікованому Управлінням судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, сказано, що у крові Перрі виявили позитивний результат на кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.

Смерть визнана нещасним випадком.

При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання, – пише видання. Поширити

Кетамін — це потужний анестетик, який стає дедалі популярнішим як альтернативна терапія для депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров’я, які важко вилікувати. У звіті про розтин сказано, що Перрі отримував внутрішньовенне введення кетаміну.

Що відомо про смерть Меттю Перрі

28 жовтня актори Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. Йому було 54.

За даними TMZ, джерела в правоохоронних органах вказали, що наркотиків на місці події не виявлено. Також не було жодних ознак насильства.

Перрі був найбільш відомий своєю роллю одного з основних акторів серіалу "Друзі", ситкому від NBC 90-х років. Перрі було 24, коли він почав грати цю роль, і він знявся в 10 сезонах, а фінал охопив понад 52 мільйони глядачів у США, що зробило його найпопулярнішим телевізійним епізодом 2000-х років.

Починаючи з 1997 року актор боровся із залежністю від знеболюючих після аварії на гідроциклі. Пізніше він заявив, що не пам’ятає трьох років свого часу в "Друзях" і що витратив понад 9 мільйонів доларів на боротьбу із нею.

У 2022 році вийшла книга Меттью Перрі "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ» (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), де актор розповів про свої проблеми з алкоголем та залежність від знеболювальних препаратів.