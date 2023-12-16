Судмедексперти озвучили причину смерті актора Меттью Перрі

Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив наркотику кетаміну сприяли смерті актора "Друзів" Меттью Перрі, якого знайшли мертвим вдома у жовтні цього року.
Відома причина смерті Меттью Перрі
У звіті, опублікованому Управлінням судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, сказано, що у крові Перрі виявили позитивний результат на кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.
Смерть визнана нещасним випадком.
Кетамін — це потужний анестетик, який стає дедалі популярнішим як альтернативна терапія для депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров’я, які важко вилікувати. У звіті про розтин сказано, що Перрі отримував внутрішньовенне введення кетаміну.
Що відомо про смерть Меттю Перрі
28 жовтня актори Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. Йому було 54.
За даними TMZ, джерела в правоохоронних органах вказали, що наркотиків на місці події не виявлено. Також не було жодних ознак насильства.
Перрі був найбільш відомий своєю роллю одного з основних акторів серіалу "Друзі", ситкому від NBC 90-х років. Перрі було 24, коли він почав грати цю роль, і він знявся в 10 сезонах, а фінал охопив понад 52 мільйони глядачів у США, що зробило його найпопулярнішим телевізійним епізодом 2000-х років.
Починаючи з 1997 року актор боровся із залежністю від знеболюючих після аварії на гідроциклі. Пізніше він заявив, що не пам’ятає трьох років свого часу в "Друзях" і що витратив понад 9 мільйонів доларів на боротьбу із нею.
У 2022 році вийшла книга Меттью Перрі "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ» (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), де актор розповів про свої проблеми з алкоголем та залежність від знеболювальних препаратів.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-