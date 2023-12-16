Судмедэксперты озвучили причину смерти актера Мэттью Перри

Утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние наркотика кетамина способствовали смерти актера "Друзей" Мэттью Перри, которого нашли мертвым дома в октябре этого года.

Известная причина смерти Мэттью Перри

В отчете, опубликованном Управлением судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, сказано, что в крови Перри обнаружили положительный результат на кетамине, который, как известно, лечит депрессию и тревогу.

Смерть признана несчастным случаем.

При высоких уровнях кетамина, выявленных в его посмертных образцах крови, основные летальные исходы были бы от чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы, так и от угнетения дыхания, пишет издание. Поделиться

Касторовое масло – это мощный анестетик, который становится все более популярным как альтернативная терапия для депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем психического здоровья, которые трудно вылечить. В отчете о вскрытии говорится, что Перри получал внутривенное введение кетамина.

Что известно о смерти Мэтью Перри

28 октября актеры Мэттью Перри обнаружили мертвым в своем доме в районе Лос-Анджелеса. Ему было 54.

По данным TMZ, источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия.

Перри был наиболее известен своей ролью одного из основных актеров сериала "Друзья", ситкома от NBC 90-х годов. Перри было 24, когда он начал играть эту роль, и он снялся в 10 сезонах, а финал охватил более 52 миллионов зрителей в США, что сделало его самым популярным телевизионным эпизодом 2000-х годов.

Начиная с 1997 года, актер боролся с зависимостью от обезболивающих после аварии на гидроцикле. Позже он заявил, что не помнит трех лет своего времени в "Друзьях" и потратил более 9 миллионов долларов на борьбу с ней.

В 2022 году вышла книга Мэттью Перри "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), где актер рассказал о своих проблемах с алкоголем и зависимости от обезболивающих препаратов.