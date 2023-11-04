В Лос-Анджелесе состоялось частное прощание с Мэтью Перри – фото и видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В Лос-Анджелесе состоялось частное прощание с Мэтью Перри – фото и видео

Мэтью Перри
Читати українською

В церкви мемориального парка "Форест-Лон" в Лос-Анджелесе 3 ноября прошло прощание с актером, звездой сериала "Друзья" Мэтью Перри.

Прощание с Мэтью Перри

На прощании была мать Мэтью, 84-летняя Сюзанна Моррисон, а также 82-летний отец Джон Перри. Отчим актера Кот Моррисон нес гроб.

На церемонию прибыли также актеры сериала "Друзья", с которыми много лет работал Мэтью Перри. Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер приехали первыми, а чуть позже к ним присоединился Мэтт Ле Бланк.

Звезды сериала "Друзья" на похоронах Мэтью Перри (фото – TMZ)
Прощание с Мэтью Перри (фото – TMZ)
Прощание с Мэтью Перри (фото – TMZ)

Кладбище, где похоронили актера, расположено напротив студии Warner Bros, где снимали 10 сезонов сериала "Друзья", и являются местом последнего покоя многих голливудских звезд.

Sky News сообщает, что всего на похоронах было около 20 человек.

В память о Мэтью Перри был создан фонд для помощи тем, кто борется с зависимостями. Большую часть своей взрослой жизни Перри боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Лозунгом Фонда Мэтью Перри выбрали две цитаты актера:

"Когда я умру, я не хочу, чтобы сначала вспоминали "Друзей" - я хочу, чтобы сначала говорили о помощи другим. И я собираюсь прожить остальную свою жизнь, доказывая это".

"Зависимость — слишком сильная вещь, чтобы ее можно было преодолеть в одиночестве. Но вместе, изо дня в день, мы можем победить ее".

Что известно о смерти Мэтью Перри

28 октября актеры Мэттью Перри обнаружили мертвым в своем доме в районе Лос-Анджелеса. Ему было 54.

По данным TMZ, источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия.

Причины смерти пока не известны.

Помимо сериала "Друзья", Перри известен ролями в фильмах «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актер Мэттью Перри сделал последнюю фотографию на месте своей смерти — фото
Мэттью Перри
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри
Друзья
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-невеста Мэттью Перри решилась на откровенное признание после смерти актера
Молли Гурвиц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.