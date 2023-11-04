В Лос-Анджелесе состоялось частное прощание с Мэтью Перри – фото и видео

В церкви мемориального парка "Форест-Лон" в Лос-Анджелесе 3 ноября прошло прощание с актером, звездой сериала "Друзья" Мэтью Перри.
Прощание с Мэтью Перри
На прощании была мать Мэтью, 84-летняя Сюзанна Моррисон, а также 82-летний отец Джон Перри. Отчим актера Кот Моррисон нес гроб.
На церемонию прибыли также актеры сериала "Друзья", с которыми много лет работал Мэтью Перри. Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер приехали первыми, а чуть позже к ним присоединился Мэтт Ле Бланк.
Кладбище, где похоронили актера, расположено напротив студии Warner Bros, где снимали 10 сезонов сериала "Друзья", и являются местом последнего покоя многих голливудских звезд.
Sky News сообщает, что всего на похоронах было около 20 человек.
В память о Мэтью Перри был создан фонд для помощи тем, кто борется с зависимостями. Большую часть своей взрослой жизни Перри боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Лозунгом Фонда Мэтью Перри выбрали две цитаты актера:
Что известно о смерти Мэтью Перри
28 октября актеры Мэттью Перри обнаружили мертвым в своем доме в районе Лос-Анджелеса. Ему было 54.
По данным TMZ, источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия.
Причины смерти пока не известны.
Помимо сериала "Друзья", Перри известен ролями в фильмах «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».
Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.
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