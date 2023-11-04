У Лос-Анджелесі відбулося приватне прощання з Метью Перрі — фото та відео

У церкві меморіального парку "Форест-Лон" у Лос-Анджелесі 3 листопада відбулося прощання з актором, зіркою серіалу "Друзі" Метью Перрі.

Прощання з Метью Перрі

На прощанні була мати Метью, 84-річна Сюзанна Моррісон, а також 82-річний батько — Джон Перрі. Вітчим актора Кіт Моррісон ніс труну.

На церемонію прибули також актори серіалу "Друзі", із якими багато років працював Метью Перрі. Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс і Девід Швіммер приїхали першими, а трохи згодом до них приєднався Метт Ле Бланк.

Зірки серіалу "Друзі" на похоронах Метью Перрі (фото – TMZ)

Прощання з Метью Перрі (фото – TMZ)

Прощання з Метью Перрі (фото – TMZ)

Кладовище, де поховали актора, розташоване навпроти студії Warner Bros, де знімали 10 сезонів серіалу "Друзі", і є місцем останнього спочинку багатьох голлівудських зірок.

Sky News повідомляє, що всього на похоронах були близько 20 людей.

У пам'ять про Метью Перрі створили фонд для допомоги тим, хто бореться із залежностями. Більшу частину свого дорослого життя Перрі боровся із залежністю від алкоголю та наркотиків. Гаслом Фонду Метью Перрі обрали дві цитати актора:

"Коли я помру, я не хочу, щоб спершу згадували «Друзів» — я хочу, щоб спочатку говорили про допомогу іншим. І я збираюся прожити решту свого життя, доводячи це". Поширити

"Залежність — надто сильна річ, щоб її можна було подолати на самоті. Але разом, день за днем, ми можемо перемогти її". Поширити

Що відомо про смерть Меттю Перрі

28 жовтня актори Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. Йому було 54.

За даними TMZ, джерела в правоохоронних органах вказали, що наркотиків на місці події не виявлено. Також не було жодних ознак насильства.

Причини смерті поки невідомі.

Окрім серіалу "Друзі", Перрі відомий ролями у фільмах «Шахраї», «Танго втрьох», «Девʼять ярдів» та «Татові знову 17».

Нещодавно він опублікував автобіографію «Друзі, кохані і одна велика жахлива річ» у якій розповів про свою боротьбу з залежностями.