Джордж Клуни поделился неожиданными подробностями жизни Мэттью Перри

По словам голливудского актера Джорджа Клуни, покойный Мэттью Перри на самом деле никогда не был счастлив во время съемок в сериале "Друзья". В тот период неконтролируемое влечение к алкоголю и наркотикам портило жизнь звезды.
Успешная карьера Мэттью Перри не доставляла ему удовольствия
Как утверждает Джордж Клуни, Мэттью Перри всегда мечтал об участии в американском ситкоме.
Казалось бы, когда он наконец получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", то должен был наслаждаться процессом съемки в окружении талантливых и успешных коллег, однако этого не произошло.
Влечение к алкоголю и наркотикам испортило жизнь Мэттью Перри
Ни для кого не секрет, что большинство фанатов сериала "Друзья" обожают именно Чендлер, ведь у него гениальное чувство юмора и простой характер.
Однако для Мэттью Перри было крайне сложно постоянно вживаться в роль “хорошего парня” на фоне проблем с алкоголем и наркотиками.
По словам Джорджа Клуни, ни он, ни другие коллеги актера по съемочной площадке никогда точно не знали, что на самом деле с ним происходит.
Звезда Голливуда также обратил внимание на то, что богатство и слава не гарантируют счастья – удовольствие от жизни и внутренняя гармония является главными залогами счастливой жизни.
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