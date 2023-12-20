Джордж Клуни поделился неожиданными подробностями жизни Мэттью Перри

По словам голливудского актера Джорджа Клуни, покойный Мэттью Перри на самом деле никогда не был счастлив во время съемок в сериале "Друзья". В тот период неконтролируемое влечение к алкоголю и наркотикам портило жизнь звезды.

Успешная карьера Мэттью Перри не доставляла ему удовольствия

Как утверждает Джордж Клуни, Мэттью Перри всегда мечтал об участии в американском ситкоме.

Казалось бы, когда он наконец получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", то должен был наслаждаться процессом съемки в окружении талантливых и успешных коллег, однако этого не произошло.

Он говорил мне: Я просто хочу попасть в ситком, чувак. Я просто хочу попасть в обычный ситком – и я буду самым счастливым человеком на земле. Он попал в один из лучших ситкомов в истории, но счастливым он не стал – радости ему это не принесло, – рассказывает Джордж Клуни. Поделиться

Влечение к алкоголю и наркотикам испортило жизнь Мэттью Перри

Ни для кого не секрет, что большинство фанатов сериала "Друзья" обожают именно Чендлер, ведь у него гениальное чувство юмора и простой характер.

Однако для Мэттью Перри было крайне сложно постоянно вживаться в роль “хорошего парня” на фоне проблем с алкоголем и наркотиками.

По словам Джорджа Клуни, ни он, ни другие коллеги актера по съемочной площадке никогда точно не знали, что на самом деле с ним происходит.

Мы только знали, что он несчастлив - Мэттью тайно принимал 12 таблеток виконина в день, - вспоминает актер. Поделиться

Звезда Голливуда также обратил внимание на то, что богатство и слава не гарантируют счастья – удовольствие от жизни и внутренняя гармония является главными залогами счастливой жизни.