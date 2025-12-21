Джордж Клуні повідомив про трагедію у своїй родині

Голлівудський актор Джордж Клуні, як відомий глядачам своїми ролями у фільмах "Квиток у рай" та "Тринадцять друзів Оушена", офіційно підтвердив звістку про втрату рідної людини.

Трагедія в родині Клуні — що відомо

Як вдалося дізнатися американським журналістам, нещодавно відійшла у вічність його сестра Аделія Зейдлер.

Їй було лише 65 років.

Достеменно відомо, що сестра Джорджа Клуні тривалий період часу боролася з онкологічним захворюванням.

Вона пішла з життя в медичному центрі у штаті Кентуккі, в той час біля неї були близькі люди.

На смерть сестри вже відреагував і сам актор. Він не приховує від своїх фанатів, що Аделія була для нього прикладом хоробрості.

Моя сестра Ада була моєю героїнею. Вона з неймовірною мужністю та світлом у серці проходила цей шлях. Я ніколи не зустрічав такої хоробрості в людях, — зізнався Клуні, який важко переживає втрату близької людини. Поширити

Фото: mhfuneralhome

Варто також зазначити, що Аделія Зейдлер була художницею та вчителькою мистецтва в початковій школі. Різниця у віці між ними з Клуні один рік.