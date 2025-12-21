Джордж Клуни сообщил о трагедии в своей семье

Голливудский актер Джордж Клуни, известный зрителям своими ролями в фильмах "Билет в рай" и "Тринадцать друзей Оушена", официально подтвердил известие о потере родного человека.
Главные тезисы
- Сестра актера в течение длительного времени боролась с онкологическим заболеванием.
- Аделия Зейдлер была художницей и учительницей искусства.
Трагедия в семье Клуни — что известно
Как удалось узнать американским журналистам, недавно отошла в вечность его сестра Аделия Зейдлер.
Ей было всего 65 лет.
Достоверно известно, что сестра Джорджа Клуни длительный период времени боролась с онкологическим заболеванием.
Она ушла из жизни в медицинском центре в штате Кентукки, в то время у нее были близкие люди.
На смерть сестры уже отреагировал и сам актер. Он не скрывает от своих фанатов, что Аделия была для него примером храбрости.
Стоит отметить, что Аделия Зейдлер была художницей и учительницей искусства в начальной школе. Разница в возрасте между ней и Клуни — один год.
