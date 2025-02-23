Джордж Клуні вирішив ризикнути життям заради нової ролі

Американський актор Джордж Клуні відверто зізнався, що був змушений повернутися до своєї поганої звички — куріння — заради ролі у новому проєкті. Головна проблема полягає в тому, що саме сигарети стали причиною смерті багатьох членів родини зірки.

Клуні розповів про свій непростий вибір

За словами актора, раніше його вдалося відмовитися від поганої звички.

Однак все різко змінилося, тому що Клуні був змушений повернутися до куріння заради підготовки до своєї нової ролі.

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про театральну роль у виставі "Добраніч, і нехай щастить", яка є адаптацією фільму актора 2005 року.

Джордж Клуні повинен перевтілитися у журналіста Едварда Р. Марроу, який є затятим курцем.

Саме через це, як стверджує голлівудський актор, він знову почав палити.

За словами Клуні, доволі довго він приховував погану звичку від своїх дітей, тому завжди виходив на вулицю, щоб його ніхто не бачив.