Джордж Клуни решил рискнуть жизнью ради новой роли

Американский актер Джордж Клуни откровенно признался, что был вынужден вернуться к своей плохой привычке — курению — ради роли в новом проекте. Главная проблема заключается в том, что именно сигареты стали причиной смерти многих членов семьи звезды.

Клуни рассказал о своем непростом выборе

По словам актера, ранее ему удалось отказаться от плохой привычки.

Однако все резко изменилось, потому что Клуни был вынужден вернуться к курению из-за подготовки к своей новой роли.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о театральной роли в спектакле "Спокойной ночи, и удачи", которая является адаптацией фильма актера 2005 года.

Джордж Клуни должен перевоплотиться в журналиста Эдварда Р. Марроу, который является ярым курильщиком.

Именно поэтому, как утверждает голливудский актер, он снова начал курить.

По словам Клуни, довольно долго он скрывал плохую привычку от своих детей, поэтому всегда выходил на улицу, чтобы его никто не видел.