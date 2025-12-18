Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув при виконанні бойового завдання
Категорія
Україна
Дата публікації

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув при виконанні бойового завдання

гелікоптер
Джерело:  online.ua

18 грудня стало відомо про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Головні тези:

  • 18 грудня стало відомо про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації.
  • Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації

Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома.

Поки що інших подробиць загибелі побратимів у бригаді не повідомляють.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар
Повітряні Сили ЗСУ
Україна втратила ще одного пілота
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український пілот Олександр Боровик загинув на Запорізькому напрямку фронту
Боровик
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підполковник ПС Іванов загинув при виконанні бойового завдання на Су-27
Повітряні Сили ЗСУ
літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?