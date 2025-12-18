Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув при виконанні бойового завдання

18 грудня стало відомо про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє пресслужба бригади.
Головні тези:
- 18 грудня стало відомо про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації.
- Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.
Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації
Поки що інших подробиць загибелі побратимів у бригаді не повідомляють.
