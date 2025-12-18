Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

18 декабря стало известно о гибели экипажа вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Главные тезисы
- Трагедия гибели экипажа Ми-24 украинской авиации произошла во время выполнения боевого задания.
- Погибший экипаж принадлежал 12-й отдельной бригаде армейской авиации.
Погиб экипаж вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации
Пока другие подробности гибели собратьев в бригаде не сообщают.
