Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Украина
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

экипаж
Источник:  online.ua

18 декабря стало известно о гибели экипажа вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

  • Трагедия гибели экипажа Ми-24 украинской авиации произошла во время выполнения боевого задания.
  • Погибший экипаж принадлежал 12-й отдельной бригаде армейской авиации.

Погиб экипаж вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации

Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако. Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома.

Пока другие подробности гибели собратьев в бригаде не сообщают.

