Украинский пилот Александр Боровик погиб на Запорожском направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский пилот Александр Боровик погиб на Запорожском направлении фронта

Боровик
Источник:  online.ua

11 сентября на фронте при выполнении боевой задачи погиб майор Александр Боровик.

Главные тезисы

  • Майор авиации Александр Боровик погиб 11 сентября на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи.
  • Украинский пилот выполнял боевую задачу на самолете Су-27, причины и обстоятельства гибели пока неизвестны.

Майор авиации Александр Боровик погиб на фронте

С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, в Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.

О трагедии сообщили в 39-й бригаде тактической авиации.

Причины и обстоятельства смерти украинского пилота выясняются.

Украина потеряла еще одного пилота

