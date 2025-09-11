Украинский пилот Александр Боровик погиб на Запорожском направлении фронта

11 сентября на фронте при выполнении боевой задачи погиб майор Александр Боровик.
Главные тезисы
- Майор авиации Александр Боровик погиб 11 сентября на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи.
- Украинский пилот выполнял боевую задачу на самолете Су-27, причины и обстоятельства гибели пока неизвестны.
Майор авиации Александр Боровик погиб на фронте
О трагедии сообщили в 39-й бригаде тактической авиации.
Причины и обстоятельства смерти украинского пилота выясняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-