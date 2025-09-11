Украинский пилот Александр Боровик погиб на Запорожском направлении фронта

С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, в Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.