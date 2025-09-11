Український пілот Олександр Боровик загинув на Запорізькому напрямку фронту
Український пілот Олександр Боровик загинув на Запорізькому напрямку фронту

Боровик
Джерело:  online.ua

11 вересня на фронті при виконанні бойового завдання загинув майор Олександр Боровик.

Головні тези:

  • Український пілот Олександр Боровик загинув 11 вересня на Запорізькому напрямку фронту.
  • Майор авіації виконував бойове завдання на літаку Су-27.
  • Причини та обставини загибелі українського льотчика з'ясовуються.

Майор авіації Олександр Боровик загинув на фронті

Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим — льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.

Про трагедію повідомили у 39-ій бригаді тактичної авіації.

Причини та обставини загибелі українського пілота з’ясовуються.

