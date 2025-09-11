Український пілот Олександр Боровик загинув на Запорізькому напрямку фронту

11 вересня на фронті при виконанні бойового завдання загинув майор Олександр Боровик.
Головні тези:
- Український пілот Олександр Боровик загинув 11 вересня на Запорізькому напрямку фронту.
- Майор авіації виконував бойове завдання на літаку Су-27.
- Причини та обставини загибелі українського льотчика з'ясовуються.
Майор авіації Олександр Боровик загинув на фронті
Про трагедію повідомили у 39-ій бригаді тактичної авіації.
Причини та обставини загибелі українського пілота з’ясовуються.
