Подполковник ВС Иванов погиб при выполнении боевого задания на Су-27

Воздушные силы ВСУ 8 декабря заявили о гибели в бою старшего штурмана, подполковника Евгения Иванова.
Главные тезисы
- Подполковник ВСУ Иванов погиб на Су-27 при выполнении боевого задания на восточном направлении.
- Гибель старшего штурмана подтверждена Вооруженными силами Украины, обстоятельства происшествия выясняются.
На фронте погиб боевой лётчик Евгений Иванов
В полдень 8 декабря на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота, — отметили в Воздушных силах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-