Подполковник ВС Иванов погиб при выполнении боевого задания на Су-27
Категория
Украина
Дата публикации

Подполковник ВС Иванов погиб при выполнении боевого задания на Су-27

Воздушные Силы ВСУ
самолет
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ 8 декабря заявили о гибели в бою старшего штурмана, подполковника Евгения Иванова.

Главные тезисы

  • Подполковник ВСУ Иванов погиб на Су-27 при выполнении боевого задания на восточном направлении.
  • Гибель старшего штурмана подтверждена Вооруженными силами Украины, обстоятельства происшествия выясняются.

На фронте погиб боевой лётчик Евгений Иванов

В полдень 8 декабря на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота, — отметили в Воздушных силах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летчик-истребитель Воздушных сил ВСУ Иван Болотов погиб на фронте
Болотов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко
Воздушные Силы ВСУ
Что известно о гибели Максима Устименко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Полковник ВСУ и боевой летчик Константин "Камикадзе" Оборин погиб на фронте
Оборин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?