Підполковник ПС Іванов загинув при виконанні бойового завдання на Су-27

Повітряні сили ЗСУ 8 грудня заявили про загибель у бою старшого штурмана, підполковника Євгена Іванова.
Головні тези:
- Підполковник Євген Іванов загинув на літаку Су-27 виконуючи бойове завдання.
- Збройні сили України підтвердили загибель старшого штурмана 39-ї бригади тактичної авіації.
- Обставини трагічної події на східному напрямку вивчаються.
На фронті загинув бойовий льотчик Євген Іванов
Опівдні 8 грудня на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.
Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота, - зазначили у Повітряних силах.
