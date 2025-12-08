Підполковник ПС Іванов загинув при виконанні бойового завдання на Су-27
Категорія
Україна
Дата публікації

Підполковник ПС Іванов загинув при виконанні бойового завдання на Су-27

Повітряні Сили ЗСУ
літак
Read in English

Повітряні сили ЗСУ 8 грудня заявили про загибель у бою старшого штурмана, підполковника Євгена Іванова.

Головні тези:

  • Підполковник Євген Іванов загинув на літаку Су-27 виконуючи бойове завдання.
  • Збройні сили України підтвердили загибель старшого штурмана 39-ї бригади тактичної авіації.
  • Обставини трагічної події на східному напрямку вивчаються.

На фронті загинув бойовий льотчик Євген Іванов

Опівдні 8 грудня на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота, - зазначили у Повітряних силах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті
Болотов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У повітряному бою загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко
Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про загибель Максима Устименка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Полковник ЗСУ та бойовий льотчик Костянтин "Камікадзе" Оборін загинув на фронті
Оборін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?