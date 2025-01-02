У Швеції офіційно дозволили масштабне полювання на вовків, всупереч природоохоронному законодавству ЄС та викликавши критику з боку екологів та захисників природи.

Чому масштабна охота загрожує популяції вовків у Швеції

Зазначається, що офіційно полювання розпочалось у понеділок, 30 грудня. У рамках цього полювання мисливцям дозволили протягом місяця відстріляти 75 вовків у кількох районах країни для протидії нібито загрозі, яку тварини становлять для фермерів, домашньої худоби та місцевих жителів.

Однак зоозахисники та екологи стверджуть, що масштабний відстріл вовків у Швеції, кількість яких і без того складає 375 особин, загрожує порушенням балансу екосистеми.

Для порівніння, в Італії кількість цих тварин складає близько 3,3 тис особин, у Польщі — 1 тис 886, у Франції — 783.

Екологи мають побоювання, що до весни популяція вовків у Швеції може скоротитись нижче, ніж до 300 особин.

Вовки

Представники Шведського агентства з охорони довкілля наголошують, що популяція вовків у країні має перевищувати 300 особин.

Це дозволить вважати, що популяція вовків перебуває у сприятливому природоохоронному статусі у відповідності до законів ЄС.

Однак шведська влада наполягає на тому, що дозвіл на масштабне полювання на вовків є питанням безпеки і не порушує природоохоронних правил.

Групи мисливців та фермерів також виступають за необхідність масштабного відстрілу вовків, аби запобігти нападам цих тварин на домашню худобу.

Що відомо про політику ЄС щодо дозволу полювання на вовків

Екологи сподіваються, що влада ЄС у Брюсселі не дозволить Швеції санкціонувати нові дозволи на полювання.

У листопаді минулого року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наказала європейським посадовцям переглянути правила жорсткої заборони полювання на вовків у країнах ЄС.

У грудні 2024 року Європарламент прийняв резолюцію із закликом знизити статус захисту вовків.

Між тим Єврокомісія двічі направляла Швеції офіційні попередження з приводу знищення вовків — перші кроки процедури порушення — але досі не зверталася до Суду ЄС.

У відповідь на нинішнє полювання представник Комісії сказав, що "справа про порушення все ще відкрита, і ми уважно стежимо за ситуацією"