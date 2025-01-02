Экологи в шоке. В Швеции разрешили масштабную охоту на волков
Категория
Мир
Дата публикации

Экологи в шоке. В Швеции разрешили масштабную охоту на волков

Волк
Читати українською
Источник:  The Guardian

В Швеции официально разрешили масштабную охоту на волков, вопреки природоохранному законодательству ЕС и вызвав критику со стороны экологов и защитников природы.

Главные тезисы

  • Официально разрешена масштабная охота на волков в Швеции, что противоречит природоохранному законодательству ЕС и вызывает возмущение экологов.
  • Масштабный отстрел волков может привести к нарушению баланса экосистемы в Швеции и существенному уменьшению их популяции.
  • Власти ЕС и экологи не поддерживают разрешение на масштабную охоту на волков, указывая на необходимость сохранения статуса защиты этих животных.
  • Представители Швеции утверждают, что масштабная охота на волков не нарушает природоохранные правила и необходима для обеспечения безопасности.
  • Власти ЕС надеются предотвратить новые разрешения на охоту на волков в Швеции, опасаясь негативного влияния на дикую природу в Европе.

Почему масштабное охота угрожает популяции волков в Швеции

Отмечается, что официально охота началась в понедельник, 30 декабря. В рамках этой охоты охотникам разрешили в течение месяца отстрелять 75 волков в нескольких районах страны для противодействия якобы угрозе, которую животные представляют для фермеров, домашнего скота и местных жителей.

Однако зоозащитники и экологи утверждают, что масштабный отстрел волков в Швеции, количество которых и так составляет 375 особей, грозит нарушением баланса экосистемы.

Для сравнения, в Италии количество этих животных составляет около 3,3 тыс. особей, в Польше — 1 тыс. 886, во Франции — 783.

Экологи опасаются, что к весне популяция волков в Швеции может сократиться ниже, чем до 300 особей.

Экологи критикуют власти Швеции за разрешение на масштабную охоту на волков
Волки

Представители Шведского агентства по охране окружающей среды отмечают, что популяция волков в стране должна превышать 300 особей.

Это позволит считать, что популяция волков находится в благоприятном природоохранном статусе в соответствии с законами ЕС.

Однако шведские власти настаивают на том, что разрешение на масштабную охоту на волков является вопросом безопасности и не нарушает природоохранные правила.

Группы охотников и фермеров также выступают за необходимость масштабного отстрела волков, чтобы предотвратить нападения этих животных на домашний скот.

Что известно о политике ЕС по разрешению охоты на волков

Экологи надеются, что власти ЕС в Брюсселе не разрешат Швеции санкционировать новые разрешения на охоту.

В ноябре прошлого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приказала европейским чиновникам пересмотреть правила жесткого запрета охоты на волков в странах ЕС.

В декабре 2024 года Европарламент принял резолюцию с призывом снизить статус защиты волков.

Между тем Еврокомиссия дважды направляла Швеции официальные предупреждения по поводу уничтожения волков — первые шаги по процедуре нарушения — но до сих пор не обращалась в Суд ЕС.

В ответ на нынешнюю охоту представитель Комиссии сказал, что "дело о нарушении все еще открыто, и мы внимательно следим за ситуацией"

Мы очень критически относимся к пути, по которому сейчас идет ЕС, снижая статус защиты волка. Если ЕС будет следовать последнему решению Бернской конвенции, изменив статус защиты волка в директиве об окружающей среде, результат будет крайне отрицательным не только для волков, но и всей дикой природы в Европе. В Швеции это не повлияет на популяцию волков, поскольку шведское правительство с 2010 года открыто игнорирует особый статус защиты волков, разрешая ежегодную лицензионную квоту на охоту и тем самым нарушая законодательство ЕС. Мы подали официальную жалобу в комиссию ЕС, что привело к процедуре нарушения против Швеции, но пока безрезультатно, отмечает председатель Шведской ассоциации по защите хищных животных Магнус Орребрант.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые прогнозируют исчезновение Средиземного моря. Когда именно
Море
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Было на грани исчезновения. Средиземное море чуть не пересохло. Что его спасло
Средиземное море
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Индии исчезновение одной птицы привело к гибели более полумиллиона человек
Красноголовый сип

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?