В Швеции официально разрешили масштабную охоту на волков, вопреки природоохранному законодательству ЕС и вызвав критику со стороны экологов и защитников природы.

Почему масштабное охота угрожает популяции волков в Швеции

Отмечается, что официально охота началась в понедельник, 30 декабря. В рамках этой охоты охотникам разрешили в течение месяца отстрелять 75 волков в нескольких районах страны для противодействия якобы угрозе, которую животные представляют для фермеров, домашнего скота и местных жителей.

Однако зоозащитники и экологи утверждают, что масштабный отстрел волков в Швеции, количество которых и так составляет 375 особей, грозит нарушением баланса экосистемы.

Для сравнения, в Италии количество этих животных составляет около 3,3 тыс. особей, в Польше — 1 тыс. 886, во Франции — 783.

Экологи опасаются, что к весне популяция волков в Швеции может сократиться ниже, чем до 300 особей.

Волки

Представители Шведского агентства по охране окружающей среды отмечают, что популяция волков в стране должна превышать 300 особей.

Это позволит считать, что популяция волков находится в благоприятном природоохранном статусе в соответствии с законами ЕС.

Однако шведские власти настаивают на том, что разрешение на масштабную охоту на волков является вопросом безопасности и не нарушает природоохранные правила.

Группы охотников и фермеров также выступают за необходимость масштабного отстрела волков, чтобы предотвратить нападения этих животных на домашний скот.

Что известно о политике ЕС по разрешению охоты на волков

Экологи надеются, что власти ЕС в Брюсселе не разрешат Швеции санкционировать новые разрешения на охоту.

В ноябре прошлого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приказала европейским чиновникам пересмотреть правила жесткого запрета охоты на волков в странах ЕС.

В декабре 2024 года Европарламент принял резолюцию с призывом снизить статус защиты волков.

Между тем Еврокомиссия дважды направляла Швеции официальные предупреждения по поводу уничтожения волков — первые шаги по процедуре нарушения — но до сих пор не обращалась в Суд ЕС.

В ответ на нынешнюю охоту представитель Комиссии сказал, что "дело о нарушении все еще открыто, и мы внимательно следим за ситуацией"